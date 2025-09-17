Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Súria obre el termini per sol·licitar dos pisos municipals en règim de lloguer

La convocatòria, que està oberta fins al 21 d’octubre, té l’objectiu d’afavorir la cohesió social i l'accés a l’habitatge

Interior d'un dels dos pisos municipals inclosos en la nova convocatòria

Interior d'un dels dos pisos municipals inclosos en la nova convocatòria / Ajuntament de Súria

Redacció

Súria

L'Ajuntament de Súria ha obert el termini de presentació de sol·licituds per a l’adjudicació de dos habitatges municipals en règim de lloguer, ubicats al carrer Transportador, al barri de Santa Maria. La convocatòria s’adreça a persones i/o unitats de convivència amb rendes inferiors a dues vegades l'indicador de renda de suficiència (IRSC), i majors de 65 anys, respectivament.

La convocatòria ha estat realitzada per les àrees municipals d’Habitatge i Drets Socials amb l’objectiu d’afavorir la cohesió social i l'accés a l’habitatge, especialment en el cas dels col·lectius desfavorits o amb dificultats d’exercir-lo.

El termini de presentació de sol·licituds està obert fins al 21 d’octubre. La baremació es farà en funció de la necessitat d'habitatge i les circumstàncies personals de les persones sol·licitants (edat, discapacitat d'algun dels membres de la unitat de convivència o situació de mobilitat reduïda), d'acord amb les bases de la convocatòria.

Els dos habitatges són ubicats al carrer Transportador, al barri de Santa Maria, i l’ocupació màxima de cadascun d’aquests dos pisos és de quatre persones. La durada del contracte de lloguer serà de tres anys prorrogables a dos anys més, amb un lloguer mensual que inclou la taxa de residus. Per presentar-se a la convocatòria caldrà tenir una antiguitat mínima de dos anys d’empadronament en el municipi de Súria, a més d’estar al corrent de pagament de deutes amb l’Ajuntament i amb Hisenda.

La persona o unitat de convivència adjudicatària haurà d’assumir les despeses corresponents als subministraments d’aigua, gas, electricitat, telèfon o qualsevol altre dels que disposi o s’instal·lin en l’habitatge. També haurà de contractar, a càrrec seu, una assegurança que cobreixi la responsabilitat civil davant de tercers i el contingut de l’habitatge.

Aquests dos pisos formen part del parc municipal d’habitatges que l’Ajuntament de Súria ha constituït per a la seva cessió temporal en règim de lloguer per a persones i unitats de convivència en situació de vulnerabilitat social, risc d’exclusió residencial i altres necessitats.

