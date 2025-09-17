Súria obre el termini per sol·licitar dos pisos municipals en règim de lloguer
La convocatòria, que està oberta fins al 21 d’octubre, té l’objectiu d’afavorir la cohesió social i l'accés a l’habitatge
Redacció
L'Ajuntament de Súria ha obert el termini de presentació de sol·licituds per a l’adjudicació de dos habitatges municipals en règim de lloguer, ubicats al carrer Transportador, al barri de Santa Maria. La convocatòria s’adreça a persones i/o unitats de convivència amb rendes inferiors a dues vegades l'indicador de renda de suficiència (IRSC), i majors de 65 anys, respectivament.
La convocatòria ha estat realitzada per les àrees municipals d’Habitatge i Drets Socials amb l’objectiu d’afavorir la cohesió social i l'accés a l’habitatge, especialment en el cas dels col·lectius desfavorits o amb dificultats d’exercir-lo.
El termini de presentació de sol·licituds està obert fins al 21 d’octubre. La baremació es farà en funció de la necessitat d'habitatge i les circumstàncies personals de les persones sol·licitants (edat, discapacitat d'algun dels membres de la unitat de convivència o situació de mobilitat reduïda), d'acord amb les bases de la convocatòria.
Els dos habitatges són ubicats al carrer Transportador, al barri de Santa Maria, i l’ocupació màxima de cadascun d’aquests dos pisos és de quatre persones. La durada del contracte de lloguer serà de tres anys prorrogables a dos anys més, amb un lloguer mensual que inclou la taxa de residus. Per presentar-se a la convocatòria caldrà tenir una antiguitat mínima de dos anys d’empadronament en el municipi de Súria, a més d’estar al corrent de pagament de deutes amb l’Ajuntament i amb Hisenda.
La persona o unitat de convivència adjudicatària haurà d’assumir les despeses corresponents als subministraments d’aigua, gas, electricitat, telèfon o qualsevol altre dels que disposi o s’instal·lin en l’habitatge. També haurà de contractar, a càrrec seu, una assegurança que cobreixi la responsabilitat civil davant de tercers i el contingut de l’habitatge.
Aquests dos pisos formen part del parc municipal d’habitatges que l’Ajuntament de Súria ha constituït per a la seva cessió temporal en règim de lloguer per a persones i unitats de convivència en situació de vulnerabilitat social, risc d’exclusió residencial i altres necessitats.
- Afectat per l'esfondrament a Sallent: 'Em vaig aixecar del sofà just en el moment que va caure tot el sostre i el veí de dalt sobre el menjador
- Flors blanques en record de la mestra Maite Cots
- Un ferit i 13 desallotjats en esfondrar-se part d'un habitatge a Sallent
- Protecció Civil farà una prova del sistema d'alertes als mòbils a la Catalunya central el dimarts 16 de setembre
- La visió dels funcionaris de presons: 'Hi ha interns que no tenen res a perdre. No respecten ningú perquè ningú els ha respectat mai
- Totes les cares de la regió central que surten a Operación Triunfo 2025
- Sònia Llobet, directora del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt: «Trobar l’equilibri entre el gaudi i la preservació és el repte permanent»
- Necrològiques del 16 de setembre del 2025