La xef sallentina Alba Sunyer divulga la cuina catalana als Estats Units
El Govern català impulsa classes magistrals a escoles nord-americanes per reforçar la presència del sector agroalimentari
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, mitjançant Prodeca, empresa pública promotora dels productes agroalimentaris catalans, desplegarà aquest pròxim trimestre un programa estratègic de promoció als Estats Units per enfortir la presència i competitivitat dels aliments i begudes catalanes en aquest mercat que es considera clau. Entre les accions hi ha classes magistrals de cuina catalana a escoles universitàries, que imparteix la xef sallentina, establerta als Estats Units, Alba Sunyer, i que inclouen un taller interactiu de pa amb tomàquet.
Durant el mes de setembre, Prodeca impulsa les Catalan Food Masterclass a escoles de cuina universitàries dels Estats Units, conduïdes per la xef Alba Sunyer, amb una llarga trajectòria de divulgació de la gastronomia catalana als Estats Units. La primera sessió es va celebrar el 4 de setembre a Austin (Texas), a l'Austin Community College District, i la següent tindrà lloc a Albany (Nova York), a la universitat estatal SUNY Delhi, el pròxim 23 de setembre.
Les classes inclouen sessions magistrals sobre els valors de la gastronomia catalana, en un recorregut guiat a través dels productes presents al mercat dels Estats Units. Finalitzen amb un taller interactiu de pa amb tomàquet, una menja icònica i versàtil que mostra el llegat, la creativitat i la identitat gastronòmica catalana a estudiants i professionals culinaris nord-americans a través del pa, l’oli d’oliva verge extra i les combinacions amb pernil i embotits, formatges, conserves de peix, conserves vegetals o xocolates.
Segons el departament d’Agricultura, aquest format «permet connectar directament amb els futurs prescriptors gastronòmics dels Estats Units i transmetre els valors de creativitat, innovació i qualitat que caracteritzen la gastronomia catalana».
A banda de les classes magistrals de cuina que imparteix la xef bagenca, el calendari d'activitats també inclou la participació en el congrés del Culinary Institute of America, Worlds of Flavors, del 5 al 7 de novembre, que s’ha consolidat com a punt de trobada clau per a restauradors, operadors gastronòmics i mitjans especialitzats del país. Catalunya hi tindrà un paper protagonista amb la presentació oficial com a Regió Mundial de la Gastronomia, acompanyada d’una demostració culinària a càrrec de xefs de renom que posaran en relleu els productes i la creativitat de la cuina catalana, que ha sabut reinventar-se mantenint l’essència del receptari i dels productes que l’han convertit en referent mundial.
Els esdeveniments de màrqueting Catalan Food Christmas Tasting a Houston (Texas) i a Nova York, el mes de desembre, tancaran un any d’activitat intensa de promoció comercial i màrqueting als Estats Units, per donar suport al sector agroalimentari en l’obertura de mercat i en la millora de posicionament de valor dels aliments i els vins catalans.
Un mercat prioritari
Els EUA són el 7è mercat de destí per a l’agroalimentació catalana i el 3r fora de la UE. Més de 1.175 empreses catalanes hi exporten aliments i begudes, amb un creixement sostingut en els darrers anys. El Govern català aposta per aquest mercat estratègic, alhora que impulsa la presència en altres destinacions amb alt potencial de creixement, com Amèrica Llatina, Àsia.
