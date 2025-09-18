Cardona afronta el final d’obres al vial d’entrada al nucli, que enllestirà aquesta tardor
La setmana entrant es reprendran els treballs a l’avinguda del Rastrillo, que s’han aturat per festa major, i que ara es concentraran majoritàriament a la part d’accés al casc antic
Després d’uns dies d’aturada per festa major, Cardona reprendrà la setmana que ve les obres de reurbanització i millora de l’entrada al nucli pel sud, a l’avinguda del Rastrillo, que encarrilaran la recta final amb previsió que puguin quedar enllestides entre octubre i novembre.
Els treballs afecten un tram d’uns cent metres, per on aquests dies de festes es pot circular amb normalitat i sense els operaris ni la maquinària en marxa, tot i que s’hi han deixat les tanques de plàstic i altres elements de l’obra que obliguen a mantenir la precaució. També s’hi ha reservat un espai provisional per a l’aparcament, tot i que s’acabarà redistribuint en forma de bateria. El que es volia procurar abans de les festes era tenir enllestides les voreres, tant la que s’ha fet nova al marge esquerre, com l’ampliació que s’ha fet a la del marge dret. També es treballa en la millora del drenatge, en la substitució de la xarxa d’aigua potable, en el soterrament de la xarxa elèctrica i de telèfon, i s’instal·larà un enllumenat públic nou, a banda de la millora de la senyalització vertical i horitzontal. Així mateix, s’ha de repavimentar la calçada.
Tanmateix, el gros dels treballs que queden pendents en aquesta fase final es concentraran en el tram més obert de l’avinguda del Rastrillo, a la intersecció amb els carrers del nucli antic, on es crearà una superfície d’un sol nivell (amb plataforma única), amb la idea «que sigui un espai més integrat a l’entorn, i més amable que el que suposa la carretera actual», tant per als vianants com per a la circulació de vehicles «en una de les portes d’entrada al nucli antic de Cardona», a través de la plaça de Santa Eulàlia, apunta l’alcaldessa de la vila, Lluïsa Aliste. A més, serà el punt de connexió no tan sols amb l’entrada cap al nucli antic, sinó amb l’accés cap al castell, i on s’ubicaran les futures oficines de la Policia Local.
Tot plegat ha de permetre millorar l’accessibilitat, la seguretat viària, i la mobilitat en tot aquest àmbit, creant també un espai d’ús prioritari per als vianants i amb més vorera per on puguin circular. En total, aquestes obres tenen un cost de 751.704 euros, i es preveu que s’acabin aquesta tardor, de manera que en la seva arribada a Cardona, «els Reis ja passaran per la carretera nova», assegura Aliste.
Paral·lelament, i també de cara a les pròximes setmanes, es preveu que vagin començant diverses intervencions urbanístiques pel nucli antic, sobretot de pavimentació d’alguns carrers i places, i més endavant també de restauració de façanes. La primera actuació afectarà la plaça Mercat i el carrer Escasany, que es reurbanitzaran amb un nou paviment i amb el soterrament del cablejat elèctric.
