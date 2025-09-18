Excursionisme
El CECB inicia el curs al Port del Comte
Redacció
Manresa
El centre Excursionista Comarca de Bages va iniciar la temporada d’activitats amb una sortida al Port del Comte. Després de travessar l’ampli el Pla de Bacies, passar pel forat de la Bòfia i assolir el Puig de les Morreres, el grup d’excursionistes va acabar la jornada amb un bon dinar al Refugi Bages, propietat de la nostra entitat
