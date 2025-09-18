Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Excursionisme

El CECB inicia el curs al Port del Comte

El CECB inicia el curs al Port del Comte

El CECB inicia el curs al Port del Comte / Arxiu particular

Redacció

Manresa

El centre Excursionista Comarca de Bages va iniciar la temporada d’activitats amb una sortida al Port del Comte. Després de travessar l’ampli el Pla de Bacies, passar pel forat de la Bòfia i assolir el Puig de les Morreres, el grup d’excursionistes va acabar la jornada amb un bon dinar al Refugi Bages, propietat de la nostra entitat

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents