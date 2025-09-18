El Geoparc de la Catalunya Central s'aproparà al professorat del territori per entrar a les aules
Es faran dues trobades participatives amb el món educatiu per recollir la seva visió sobre com integrar la geologia, el patrimoni natural i la ciència a l'ensenyament
Redacció
El Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central posa en marxa un procés participatiu amb el professorat i els equips directius del territori per definir el seu Pla Estratègic Educatiu (PEEG). L’objectiu és incorporar la mirada de la comunitat educativa a l’hora de dissenyar les accions que han de permetre apropar la geologia, el patrimoni natural i la ciència a les aules.
El Pla vol dotar els docents d’eines i recursos didàctics que ajudin a conèixer i estimar el patrimoni del territori i, alhora, a formar ciutadans compromesos, amb consciència ambiental i capacitat per actuar davant dels reptes globals des d’una perspectiva local.
Per recollir la visió i necessitats dels docents, el Geoparc ha organitzat dues sessions de treball participatives, reconegudes pel Departament d’Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya com a formació de 15 hores. Aquestes trobades han de servir perquè els professionals de l’educació puguin donar el seu punt de vista sobre temàtiques que defineixen el Geoparc com són la geologia, els recursos naturals, el canvi climàtic, els desastres naturals i riscos geològics, tot això enllaçat amb la biodiversitat i el patrimoni natural.
La primera sessió tindrà lloc el 18 d’octubre, de 9 a 14 hores, a les Coves del Toll de Moià. Inclourà una presentació del Geoparc i del PEEG, una activitat introductòria, dinàmiques participatives i una visita a l’equipament de les Coves del Toll.
La segona es farà el dia 8 de novembre, també de 9 a 14 hores, al Parc Cultural de la Muntanya de Sal de Cardona. En aquesta sessió s’abordaran els recursos educatius del territori, els reptes de futur i l’estratègia educativa del Geoparc, i s’acabarà amb una visita a la Muntanya de Sal.
Per obtenir el certificat, a més d’assistir a les dues jornades, els participants hauran d’elaborar un breu treball d’aplicació.
