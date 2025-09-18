Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Geoparc de la Catalunya Central s'aproparà al professorat del territori per entrar a les aules

Es faran dues trobades participatives amb el món educatiu per recollir la seva visió sobre com integrar la geologia, el patrimoni natural i la ciència a l'ensenyament

La segona sortida es farà al Parc Cultural de la Muntanya de Sal de Cardona

La segona sortida es farà al Parc Cultural de la Muntanya de Sal de Cardona / Geoparc Catalunya Central

Redacció

Manresa

El Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central posa en marxa un procés participatiu amb el professorat i els equips directius del territori per definir el seu Pla Estratègic Educatiu (PEEG). L’objectiu és incorporar la mirada de la comunitat educativa a l’hora de dissenyar les accions que han de permetre apropar la geologia, el patrimoni natural i la ciència a les aules.

El Pla vol dotar els docents d’eines i recursos didàctics que ajudin a conèixer i estimar el patrimoni del territori i, alhora, a formar ciutadans compromesos, amb consciència ambiental i capacitat per actuar davant dels reptes globals des d’una perspectiva local.

Per recollir la visió i necessitats dels docents, el Geoparc ha organitzat dues sessions de treball participatives, reconegudes pel Departament d’Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya com a formació de 15 hores. Aquestes trobades han de servir perquè els professionals de l’educació puguin donar el seu punt de vista sobre temàtiques que defineixen el Geoparc com són la geologia, els recursos naturals, el canvi climàtic, els desastres naturals i riscos geològics, tot això enllaçat amb la biodiversitat i el patrimoni natural.

La primera sessió tindrà lloc el 18 d’octubre, de 9 a 14 hores, a les Coves del Toll de Moià. Inclourà una presentació del Geoparc i del PEEG, una activitat introductòria, dinàmiques participatives i una visita a l’equipament de les Coves del Toll.

La segona es farà el dia 8 de novembre, també de 9 a 14 hores, al Parc Cultural de la Muntanya de Sal de Cardona. En aquesta sessió s’abordaran els recursos educatius del territori, els reptes de futur i l’estratègia educativa del Geoparc, i s’acabarà amb una visita a la Muntanya de Sal.

Per obtenir el certificat, a més d’assistir a les dues jornades, els participants hauran d’elaborar un breu treball d’aplicació.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La visió dels funcionaris de presons: 'Hi ha interns que no tenen res a perdre. No respecten ningú perquè ningú els ha respectat mai
  2. Més de 70.000 catalans estan en llista d'espera per examinar-se de la prova pràctica del carnet de conduir
  3. L’església ultra s’expandeix des de Manresa per la xarxa: les claus del missatge
  4. Tous canvia de conseller delegat
  5. Flors blanques en record de la mestra Maite Cots
  6. Mayra Tait, coordinadora del Gimbe: 'L'entrenament de força té més beneficis en les dones per una qüestió hormonal
  7. Multades tres empreses de busos per l’accident mortal a Portè el desembre passat
  8. Detingut per agredir un metge i una vigilant de seguretat quan esperava a l'hospital

Robert Redford, un guapo compromès

Robert Redford, un guapo compromès

La Torre de Jesucrist de la Sagrada Família ja t'he data d'inauguració: coincideix amb el centenari de la mort de Gaudí

La Torre de Jesucrist de la Sagrada Família ja t'he data d'inauguració: coincideix amb el centenari de la mort de Gaudí

L'Ateneu d'Igualada afronta una nova reforma 30 anys després de l'última

L'Ateneu d'Igualada afronta una nova reforma 30 anys després de l'última

El president de la Unió Empresarial de l’Anoia denuncia que «el tren a Barcelona encara triga com fa cent anys»

El president de la Unió Empresarial de l’Anoia denuncia que «el tren a Barcelona encara triga com fa cent anys»

Mobiliari urbà imprès en 3D s'instal·la a la Catalunya Central: Un banc de formigó homenatja Gaudí a la Pobla de Lillet

Mobiliari urbà imprès en 3D s'instal·la a la Catalunya Central: Un banc de formigó homenatja Gaudí a la Pobla de Lillet

Ecoener alcanza los 623 MW en operación con el arranque de dos plantas fotovoltaicas en República Dominicana

Ecoener alcanza los 623 MW en operación con el arranque de dos plantas fotovoltaicas en República Dominicana

El Geoparc de la Catalunya Central s'aproparà al professorat del territori per entrar a les aules

El Geoparc de la Catalunya Central s'aproparà al professorat del territori per entrar a les aules

Jordi Marcè Termes, Regidor de Dinamització Econòmica d’Igualada: «El passeig i el tren soterrat reforçaran la ciutat»

Jordi Marcè Termes, Regidor de Dinamització Econòmica d’Igualada: «El passeig i el tren soterrat reforçaran la ciutat»
Tracking Pixel Contents