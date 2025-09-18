Montserrat acomiada l’abat Bardolet, un home «bo i estimat» que va impulsar la renovació de la basílica
La cerimònia de comiat ha reunit nombrosos representants del món polític, civil i religiós
La comunitat benedictina de Montserrat ha acomiadat aquest dijous l’abat emèrit Sebastià M. Bardolet i Pujol, que va morir dimarts als 91 anys. La basílica de Santa Maria, que tenia l’accés restringit, ha acollit la cerimònia de comiat, que ha estat presidida pel pare abat, Manel Gasch. Durant l’homilia, ha recordat la figura del pare Bardolet a qui, en paraules d’un antic escolà, ha definit com a «home de bon cor» i «monjo exemplar». També ha subratllat la restauració de la basílica com una de les grans obres que va impulsar durant el seu abadiat, juntament amb l’inici de les obres del Cremallera.
Sebastià M. Bardolet i Pujol, pare abat de Montserrat del 1989 a l’any 2000, ha estat avui acomiadat a la basílica de Santa Maria, al monestir on ha passat pràcticament tota la seva vida, des que hi va entrar d’escolà el 1943. El fèretre de Bardolet ha entrat a la basílica amb l’escolania al capdavant i la comitiva presidida pel pare abat, Manel Gasch, acompanyat del Bisbe de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, Xavier Gómez, l’Exarca Manel Nin, així com altres bisbes, abats i preveres.
Entre els familiars de l’abat emèrit hi havia la seva germana, Assumpta, que és l’única supervivent dels 8 germans Bardolet Pujol, originaris de Torelló, que ha assistit al funeral acompanyada de l’abadessa i altres monges benedictines del Monestir de Sant Benet, on resideix. La representació institucional l’ha encapçalada el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, l’expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i l’alcaldessa de Monistrol de Montserrat, Núria Carreras. A banda d'autoritats, hi havia antics escolans de quan Bardolet va ser prefecte i nombroses persones amb qui va compartir trajectòria.
Durant l’homilia, el pare Guasch ha destacat que «soc testimoni de com l’entorn de l’Abat Sebastià es va sentir estimat. Els seus familiars, la comunitat i molt especialment els escolans que el tinguéreu com a sotsprefecte i prefecte de l’Escolania en un servei de molts anys». Com a mostra d’això, ha explicat, «un conegut antic escolà m’escrivia ahir: el recordarem sempre com un home essencialment bo, de bon cor, i com a monjo exemplar, i estimat», a més de «molt bon tenor!».
Testimoni de moments essencials
Amb més de 80 anys d’història del monestir en la memòria, des que hi va entrar el 1943 com a escolà, Bardolet va ser, ha dit Guasch, «testimoni de moments essencials com el comiat de la comunitat i l’escolania a l’Abat Marcet pocs dies abans de morir o de les festes de l’Entronització de l’any 1947». N’ha recordat especialment el seu pas per l’escolania: «els amors i els vincles que es creen de tan jove són molt i molt forts» i, ha dit, «ell va crear aquest vincle, enfortit naturalment en la seva etapa de prefecte, de consiliari dels Antics Escolans i per la seva qualitat de músic i de cantor».
El pare abat ha destacat també la seva tasca de «vetllar per monestir» no només com a prefecte de l’escolania sinó també com a secretari i prior de l’Abat Cassià Just, fins al moment de l’elecció abacial el 1989. De la mateixa manera, ha qualificat els onze anys d’abadiat de Bardolet d’«intensos com ho és la vida a Montserrat», amb la restauració exterior i interior de la basílica com una de les obres més significatives, amb els inicis de les obres del nou Cremallera i de la gran reforma de l’Escolania.
La cerimònia de comiat de l'abat emèrit Sebastià Maria Bardolet s’ha tancat amb el cant del Virolai i, posteriorment, ha estat enterrat a la critpa.
