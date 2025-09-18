Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La regió central és un territori procliu a les consultes populars, però amb una participació desigual

La majoria de processos participatius són impulsats pels ajuntaments, tot i que darrerament guanyen presència els d’iniciativa popular

Recompte de la consulta del 2022 a Santpedor sobre la continuïtat de les vaquetes / Arxiu | Jordi Biel

Jordi Escudé

Moià

La consulta popular no referendària que es vol fer a Moià sobre el futur de l’escorxador i la planta de biogàs s’afegirà a una llarga llista de processos participatius que s’han anat celebrant successivament arreu de les comarques centrals, especialment al Bages i al Moianès que, sobre qüestions d’àmbit municipal, acumulen desenes de consultes en els darrers vint anys.

Més enllà de la proliferació dels pressupostos participatius, que s’han estès a bona part dels municipis, les consultes ciutadanes van agafar embranzida a partir de les convocatòries que es van fer ja fa més d’una dècada sobre la independència de Catalunya, i es van acabar modulant amb l’aprovació de la Llei 10/2014, de 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i participació ciutadana. A partir d’aquí, s’ha votat sobre qüestions tan diverses com la tria del segon festiu municipal, el canvi de nom d’un carrer, entre alternatives sobre millores urbanístiques i, amb una considerable transcendència, sobre qüestions de pertinença territorial (vegeu el desglossat). La majoria d’aquestes consultes han estat per iniciativa institucional, però darrerament s’observa una tendència creixent a processos participatius demanats pels propis ciutadans, com és el cas de les votacions que s’han de fer a Moià sobre l’escorxador i la planta de biogàs.

I si les temàtiques són diverses, també ho han estat els nivells de participació, amb diferències notables, tot i que poques vegades han superat la meitat del cens (que en aquests casos és de persones empadronades majors de 16 anys), tret dels casos en què es votava la pertinença o no a una determinada comarca, en referència a la creació del Moianès i el Lluçanès. Deixant aquestes de banda, d’entre les consultes més recents que han tingut lloc al territori, quant a l’elevada participació destaca la que es va fer a Pinós l’any 2006, en què un 58% del cens es va pronunciar sobre la proposta d’instal·lar un parc eòlic al municipi, i un 75% dels vots s’hi van manifestar en contra. En canvi, resposta a les urnes va ser força més baixa en la votació del 5 d’abril del 2014 a Sant Salvador de Guardiola sobre la proposta de canviar la nomenclatura municipal per la de Guardiola de Bages. Hi va haver el 25 % de participació, i un clar suport (pràcticament del 80%) a mantenir el nom de Sant Salvador de Guardiola. I aquell mateix any, a Manresa hi va haver una participació gairebé sota mínims, de tan sols el 9,2%, amb relació al possible enderroc del Teatre Conservatori, amb una oposició que es va acostar al 90%.

Demanda ciutadana

En els darrers anys, bona part de les consultes que hi ha hagut han estat per iniciativa ciutadana, si bé això no sempre s’ha traduït en uns nivells més elevats de participació.

De fet, Santpedor ha estat el protagonista d’aquest tipus de processos, amb tres votacions en sis anys. Primer es va votar sobre la continuïtat o no de la celebració de les vaquetes durant la festa major, amb una consulta promoguda per l’Ajuntament el 2019, però que es va repetir tres anys més tard a petició d’una comissió ciutadana. Hi va haver uns resultats molt similars (en tots dos casos va guanyar el no a les vaquetes per un marge molt ajustat de vots) i una lleugera diferència quant a la participació, que va ser del 37,47% en el primer cas, i va pujar fins al 43,3% en la promoguda pels veïns el 2022.

Encara a Santpedor, una altra comissió ha promogut recentment una consulta no referendària sobre la conveniència de construir un nou CAP que concentri tots els serveis en un mateix edifici. Es va celebrar el 18 de maig passat, i la participació va ser de tan sols l’11,84%, amb un resultat aclaparador a favor del nou edifici.

La creació del Moianès i el Lluçanès va sorgir de la voluntat popular

Els partits polítics han estat, a través del Parlament, qui ha permès en última instància que s’aprovés la creació de les comarques del Moianès (el 2015) i del Lluçanès (el 2023). Tanmateix, va ser l’expressió popular manifestada prèviament amb un procés participatiu, el que va donar impuls al naixement d’aquestes dues demarcacions i a la seva configuració de conformitat amb els resultats de cada municipi.

Gent votant a l'Estany en la consulta del 2015 per a la creació del Moianès / Arxiu | Josep Sallent

Les consultes populars no referendàries sobre la pertinença a aquests nous territoris, són les que han tingut un major nivell de participació per la transcendència dels resultats, que condicionarien el futur dels municipis cridats a votar. Al Moianès, les consultes es van celebrar el 22 de març del 2015 a les deu poblacions que conformaven històricament el territori i que han acabat integrant la nova comarca, amb una participació global del 47%, i amb un resultat a favor de crear el Moianès del 80%. Una participació disparada a Collsuspina (68%), Oló (67,2%) o l’Estany ( 63,7%), i més moderada a Sant Quirze (31,3%).

El Llucanès votava el juliol d’aquell mateix any, amb una participació del 55,14%, i superior al 70% a Lluçà, Sant Martí i Alpens, si bé el resultat no va ser favorable a tot arreu. Sant Agustí, Sant Boi, Sant Bartomeu, i Santa Maria de Merlès van votar no a la comarca, i més tard, també se’n deslligarien Sant Feliu Sasserra i Olost. Tindrà un consell comarcal propi el 2027.

