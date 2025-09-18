Víctor Küppers participarà al II Congrés de Famílies de l'Escola Paidos
'Connexions' torna aquest divendres després de l'èxit de la primera edició celebrada l'any passat amb una jornada que donarà noves eines i recursos a pares i mares
Redacció
El segon Congrés de Famílies Connexions Junts en l'educació torna aquest divendres a l'Escola Paidos de Sant Fruitós de Bages amb una jornada per donar noves eines i recursos a pares i mares amb infants i joves, que cursen les etapes d'infantil, primària i secundària. El prestigiós conferenciant Víctor Küppers serà el ponent destacat d'una jornada oberta al conjunt de la ciutadania i que s'adreça, especialment, a les famílies del territori. «Viure amb alegria» és el títol de la conferència optimista que pronunciarà Küppers, reconegut formador especialitzat en actitud, motivació i psicologia positiva, a l'Escola Paidos divendres a les set de la tarda.
Abans, la jornada inclourà tres tallers didàctics en què es donaran a conèixer consells i recursos a l'abast dels pares i de les mares per millorar la convivència i el dia a dia. El primer, «Ponts de confiança: teixint vincles amb fills adolescents», a càrrec de M. Helena Tolosa, s'adreçarà a famílies amb joves a secundària. El segon, «SOS Famílies: Supervivència diària amb somriures inclosos», estarà conduït per Montse Serra i es dirigirà a pares i mares amb infants a infantil i primària. Finalment, es programarà el taller «No és personal, és qüestió de família: entendre els girs del viatge entre pares i fills», a càrrec d'Àlex Visus, adreçat a pares i mares de totes les etapes.
Els tres tallers seran simultanis i tindran lloc de tres quarts de sis a tres quarts de set de la tarda a l'escola. La jornada acabarà amb la conferència de Víctor Küppers. Mentre durin aquests tres tallers, l'Escola Paidos programa activitats per als infants per afavorir la conciliació i la participació de les famílies.
Les inscripcions per participar en aquest segon Congrés de Famílies ja estan obertes i es poden reservar a través de la pàgina web de l'Escola Paidos. Els preus oscil·len entre els 8 euros (famílies AMPA) i els 14 euros (públic general). Cada persona podrà adquirir un màxim de quatre entrades per família. Enric Bastardes repetirà com a conductor de la jornada.
