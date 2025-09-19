Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Dona la benvinguda a la tardor amb aquestes quatre plantes d'interior

Les plantes transformen la teva llar, creant un ambient de calidesa i sensació de benestar

A Garden AMPANS tenen una gran varietat de plantes d'interior / Garden Ampans

Redacció

Manresa

Decorar la llar amb plantes d'interior no només afegeix color i vida als espais, sinó que aporta beneficis pràctics que sovint passen desapercebuts. A banda del seu valor decoratiu, aquestes plantes actuen com aromatitzants naturals, oferint fragàncies subtils que impregnen l'ambient amb una sensació de netedat i frescor. A més, aporten un toc de calidesa i sensació de benestar en les diferents habitacions de la casa. Tanmateix, tenen la capacitat de purificar l'aire, ajudant a eliminar toxines i millorar la qualitat ambiental de casa.

Hi ha moltes opcions disponibles, però des de Garden AMPANS recorden que trobar la planta ideal depèn tant de les condicions de la llar com del temps que es pugui dedicar al seu manteniment.

  • La falguera és perfecta per aquells que busquen una planta elegant i adaptable; es pot col·locar en qualsevol racó sense necessitat de llum solar directa, però requereix ser regada habitualment.
Falguera / Garden Ampans

  • El cactus, per altra banda, és una opció divertida per la seva gran quantitat de formes i colors i el seu manteniment més fàcil, ja que requereix menys aigua i cura al dia a dia.
Cactus / Garden Ampans

  • Espasa de Sant Jordi, de fulles llargues i resistents, és robusta i s'adapta a qualsevol ambient.
Espasa de Sant Jordi / Garden Ampans

  • Palmera d'interior, és capaç de purificar l'aire, requereix d'humitant constant i atenció periòdica.
Palmera d'interior / PEXELS

El manteniment de les plantes d'interior sol ser senzill, però varia segons cada planta. Amb l'entrada de la tardor, per exemple, reduir el rec, ja que la humitat de l'ambient és més elevada, i assegurar-se que les plantes reben prou llum natural, perquè les hores de llum es redueixen i la incidència pot ser menor. Confia en Garden AMPANS, que t'assessorarà i recomanarà en cada cas.

