Endesa reforça la xarxa elèctrica de Sant Salvador de Guardiona
Els treballs, que s’han acabat recentment, permetran millorar la qualitat i la continuïtat del subministrament elèctric del municipi bagenc
Redacció
Endesa ha acabat recentment unes obres que permetran reforçar el subministrament elèctric de Sant Salvador de Guardiola mitjançant la creació d’una nova anella elèctrica. Aquesta actuació beneficia a clients del nucli urbà, entre llars, indústries i serveis, com per exemple el Centre d’Atenció Primària.
L’actuació principal consisteix en la instal·lació d’un nou tram de línia subterrània de mitjana tensió a 25 kV per unir dos centres de transformació situats al carrer de Víctor Guimerà i de la Moreneta, passant pel carrer de la Llum i el passatge Amistat. D’aquesta manera, s’ha creat una anella elèctrica, o dit d’una altra manera, una infraestructura que possibilita que, en cas d’incidència o d’indisposició d’una de les línies principals, es pugui donar servei als clients afectats per vies alternatives (tot recuperant més ràpidament potència i clients). Això repercuteix no només en una reducció del temps de reposició, sinó en el fet que, en casos de treballs programats o manteniment de la xarxa, no serà necessària una interrupció de subministrament.
A més, el projecte ha inclòs la reforma integral d’un dels centres de transformació implicats, ja que s’han substituït les cabines aèries per unes encapsulades amb un gas de característiques especialment aïllants. Aquestes cel·les, completament estanques, tenen una major capacitat d’extinció en cas que es produís algun incident i són més segures per als tècnics que han d’entrar al centre de transformació a fer treballs de manteniment i millora o a realitzar alguna maniobra.
Per últim, també s’ha equipat amb telecomandament aquesta instal·lació. És a dir, amb un dispositiu d’actuació remota que permet controlar i maniobrar la xarxa a distància, des del Centre de Control de la Companyia. Aquesta característica fa que el temps de resposta sigui molt més ràpid en cas d’una eventual incidència, sigui quina sigui la causa, ja que agilitza la localització de l’avaria alhora que permet la maniobra de la xarxa a distància sense desplaçar-hi personal amb l’objectiu d’alimentar els clients per vies alternatives, sempre que això és possible. Això permet reduir fins a un 20% el temps d’afectació als clients.
Amb aquesta actuació, Endesa continua avançant en la millora de la seva xarxa a la comarca del Bages i aposta per una infraestructura més robusta, flexible i preparada per al futur. El projecte també contribueix a la consolidació de les xarxes intel·ligents, clau per a una gestió eficient i sostenible del sistema elèctric.
