Evacuen en helicòpter un ferit greu en un xoc entre un cotxe i un camió a la C-55, a Cardona
En l'accident han resultat ferides tres persones més i han estat traslladades a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa
Quatre persones han resultat ferides, una d'elles en estat greu, en un xoc entre un cotxe i un camió a la C-55, a l'altura de Cardona. L'avís s'ha rebut pels volts de dos quarts de tres de la tarda, al quilòmetre 61,6 de la carretera.
Segons informen els Bombers, quatre persones han resultat ferides en l'accident. Una d'elles ha estat traslladada en helicòpter a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell en estat greu i les altres tres persones afectades han estat evacuades a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.
L'accident ha obligat a tallar el trànsit en ambdós sentits de la marxa i, segons ha informat el Servei Català del Trànsit, s'ha habilitat un pas alternatiu per desviar els vehicles.
