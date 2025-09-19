L'Escola Sant Vicenç afrontarà una renovació de 200.000 euros
Es faran treballs a la part interior de l'edifici, que ja té cinquanta anys, per «adaptar-ho al segle XXI»
L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet destinarà prop de 200.000 euros en la renovació de la part interior de l’Escola Sant Vicenç, segons va informar l’alcalde del municipi, Dani Mauriz. Són, en total, 15.000 euros per la redacció del projecte i la resta per l’execució. Aquestes obres es preveu que es facin a l’estiu que ve, tot i que és possible que una part no es pugui executar i es deixi per les vacances del 2027.
Les millores consistiran des d’una renovació del material escolar fins a pintar parets o arreglar desperfectes. Mauriz, que, a més de ser alcalde, també és professor a l’Escola Montserrat, assegura que «des del nostre govern, apostem molt per l’educació. Jo crec que l'educació transforma i canvia el món, i els espais educatius també». «Hem d'anar adaptant els diferents espais educatius a l'actualitat».
L’alcalde també explica que «l’edifici de l'Escola Sant Vicenç ja té 50 anys. Creiem, i així ho vam consensuar amb l'equip directiu, que era necessari fer una transformació de la part interna». «Quan diem la part interna, ens referim a tot el que són les aules i tot allò que en definitiva educa. La voluntat és que sigui una escola del segle XXI», assegura.
Segons Mauriz, «ens hem d'anar adaptant, perquè les maneres d'educar i d'ensenyar van canviant». «L'espai educatiu també educa i és important. L'espai educatiu no és només un espai de 45 metres quadrats amb unes taules i unes cadires, sinó que hem d'intentar fer que l'aprenentatge sigui el màxim d'experiencial i vivencial possible», assegura.
«La nostra voluntat és invertir aquests 200.000 en aquesta legislatura per fer tota la transformació que sigui necessària», expressa. «Si a la legislatura següent hi fóssim nosaltres, jo m'atreviria a dir que cal invertir 200.000 euros més, perquè segurament farem curt».
Considera que amb la inversió inicial no es podrà fer tota la renovació de la part interna de l’edifici. «Quedaran coses per fer, segur, però algun dia s'ha de començar». «El nostre compromís amb l'equip directiu de l'Escola Sant Vicenç va ser aquest i pretenem executar tot el que es pugui fins a final de legislatura amb el pressupost de 200.000 euros».
Són unes obres que, per la seva complexitat, no es poden dur a terme ni durant el curs, ni tan sols entre trimestres, durant les vacances de Nadal o Setmana Santa. Per aquest motiu, durant aquest curs s’acabarà de redactar el projecte i licitar-lo amb la voluntat d’executar-ne tanta part com sigui possible durant el període estival.
Refugi climàtic
L’Escola Puigsoler també rebrà una inversió, en aquest cas més modesta, per a la instal·lació d’una zona d’ombra, per un valor d’uns 20.000 euros. «Serà un refugi climàtic, per una zona com és el pati, que està molt exposat al sol i a la calor durant els mesos d'abril, maig i juny, sobretot, també ara al setembre», expressa Mauriz. La despesa serà assumida totalment per l’Ajuntament.
En aquest cas, la gestió ha tingut una complicació afegida, ja que l’edifici d’aquest centre encara és propietat del Govern. «Són unes obres que hem hagut de consensuar, en aquest cas, amb l’AFA de l’escola, tot i que també ho hem hagut de comunicar al Departament d’Educació, perquè és un edifici que no serà nostre fins al 2036», explica. «Tot i això, creiem que, en alguns moments, calen algunes actuacions, i ens va semblar que aquesta demanda que feia l'AFA la podíem atendre». La voluntat és tenir-ho resolt abans que torni a arribar la calor.
