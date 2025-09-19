Sant Fruitós renova la seva imatge corporativa amb la simplificació del nou escut
La nova identitat visual del consistori transforma els elements oficials de l’escut heràldic amb línies més senzilles
Redacció
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages estrena a partir d’avui una nova identitat corporativa amb un logotip a semblança de l’escut municipal. Fruit de l’aprovació del nou escut heràldic el passat mes de juny, des de l’Ajuntament s’ha fet un treball de redisseny i simplificació d’aquest element oficial per tal d’adaptar-lo a les necessitats de l’actual entorn digital i comunicatiu.
L’escut heràldic municipal té com a elements: el monestir de Sant Benet, les 5 estrelles en referència a les parròquies, la flama que va cremar a Sant Fruitós i per timbre una corona daurada. Segons fonts municipals, en el procés de readaptació de la imatge corporativa «s’han agafat tots aquests elements simplificant-los a la mínima expressió, amb línies senzilles, netes i versàtils, però sent fàcilment identificables». Pel que fa als colors, s’han conservat els de l’escut oficial.
En aquest sentit, en la nova imatge corporativa les torres de la corona s’han transformat en rombes sobre una base ovalada, les estrelles de les parròquies s’han reduït a cinc punts, el monestir de Sant Benet s’ha reinterpretat amb línies netes d’una perspectiva de l’absis i la torre, i finalment la flama s’ha representat mitjançant quatre franges grogues que emulen el foc. Aquestes quatre franges «també poden llegir-se com una referència a la senyera i, per tant, funcionen com un recurs visual ambivalent».
L’estil minimalista de la nova imatge corporativa, assegura l’Ajuntament, «afavoreix la seva aplicació en formats digitals i físics, i reforça la identificació visual del consistori». A partir d’ara, aquesta nova identitat visual serà la que s’utilitzarà en l’ús quotidià en tota l’estructura organitzativa i de relació de l’Ajuntament cap a la ciutadania.
Aquest canvi gràfic s’aplicarà progressivament a tota la documentació oficial, i en tots aquells elements identificatius com espais digitals, retolació exterior o vehicles, seguint un manual d’identitat corporativa on s’estableixen les pautes i usos per a la seva aplicació en cadascun dels àmbits.
