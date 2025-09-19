Esport
La Transenyera de Castellbell i el Vilar es consolida amb 450 participants
Els guanyadors de l’edició d’enguany d’aquesta cita esportiva que combina caminada i cursa van ser Jordi Poch, en categoria masculina, i Jennifer Baeza, en la femenina
Redacció
La desena Transenyera, que es va celebrar la setmana passada a Castellbell i el Vilar, va superar totes les expectatives amb 450 participants, 100 més que en la darrera edició. Es tracta de la consolidació definitiva d’aquesta cita esportiva (caminada i cursa), que es va recuperar l’any passat després d’uns anys d’aturada.
En aquesta ocasió, ha tingut 350 caminaires i 100 corredors i corredores. En la cursa, Jordi Poch i Jennifer Baeza han estat els primers classificats en la categoria masculina i femenina respectivament.
La Transenyera, que se celebra amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya, inclou una cursa de muntanya de 15 km i 800 metres de desnivell positiu, amb un recorregut exigent que travessa els turons més emblemàtics del terme i ofereix vistes privilegiades de Montserrat; i una caminada popular de 8 km, oberta a tots els públics.
Un dia esplèndid i el bon ambient van acompanyar ahir el desenvolupament de les dues proves. Durant la celebració també es va fer un homenatge al regidor Ferran Valdés, figura clau per a la creació de la Transenyera ara fa deu anys.
L’esdeveniment, coorganitzat per l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar i l’Associació Cultural i Esportiva Les Guineus, va comptar amb una setantena de voluntaris. Des de l’organització, es vol fer un agraïment públic a la col·laboració de més de 60 comerços i empreses locals i comarcals, i als col·lectius i persones que han fet possible aquesta desena edició de la Transenyera: Geganters de Castellbell i el Vilar, Diables Els Resistents, Associació dels Fills i Amics del Burés, Associació Amics de l’Església de la Bauma, diari Castellvilarenc, Motorclub 3B, l’equip de l’Ajuntament i de les Guineus que hi han treballat incansablement, i la Guàrdia Municipal.
