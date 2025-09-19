Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un xoc per encalç al túnel de Bogunyà provoca retencions a la C-55

Els Bombers han informat que l'accident no ha deixat ferits

Entrada nord al túnel de Bogunyà

Entrada nord al túnel de Bogunyà / ARXIU/OSCAR BAYONA

Laura Serrat

Laura Serrat

Manresa

Un xoc per encalç al túnel de Bogunyà, a l'altura de Castellbell, genera retencions a la C-55, segons han informat els Bombers. L'avís per aquest accident s'ha rebut a dos quarts de cinc de la tarda i ha tingut lloc al quilòmetre 16 de la carretera. Segons han informat els Bombers, el xoc no ha deixat persones ferides.

