Un xoc per encalç al túnel de Bogunyà provoca retencions a la C-55
Els Bombers han informat que l'accident no ha deixat ferits
Un xoc per encalç al túnel de Bogunyà, a l'altura de Castellbell, genera retencions a la C-55, segons han informat els Bombers. L'avís per aquest accident s'ha rebut a dos quarts de cinc de la tarda i ha tingut lloc al quilòmetre 16 de la carretera. Segons han informat els Bombers, el xoc no ha deixat persones ferides.
