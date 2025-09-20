Mira els nous trens que passaran per la línia de Renfe de Manresa
S’ha presentat el primer dels quatre combois que, a partir de l’estiu vinent, cobriran la línia de Lleida a Terrassa (RL4) passant pel Bages
Ferrocarrils de la Generalitat ha presentat el primer dels quatre nous trens que circularan per la històrica línia de Renfe que connecta el Bages i l’Alta Anoia amb Lleida. Una línia que final de l’any passat es va reformular i reforçar, i que està pendent de passar a ser directament gestionada per FGC. Però que ara ha fet un pas endavant no només molt important, sinó sobretot molt simbòlic. La posada de llarg del primer dels combois que, amb una línia estètica clarament de Ferrocarrils, cobriran pròximament aquest servei de la que des de desembre del 2024 s’ha rebatejat com a RL4 (l’antiga R12), i que va des de Lleida fins a Terrassa, passant entre altres per les estacions de Manresa, Sant Vicenç de Castellet, Calaf, Rajadell, Aguilar de Segarra, Sant Pere Sallavinera i Sant Martí Sesgueioles (a Castellbell i el Vilar no s’hi aturen, i són directes entre Sant Vicenç i Terrassa).
Les característiques
Els nous trens elèctrics, formats per tres cotxes, tindran sis portes a cada costat (12 en total), 164 seients (140 de fixes i 24 d’abatibles) i una capacitat total de 439 viatgers. A banda dels indicadors sonors d’obertura i tancament de portes, els trens tindran un sistema d’enllumenat verd (obertura) o vermell (tancament) per facilitar la identificació de la maniobra per part de les persones amb discapacitat auditiva. A cada tren hi haurà 15 pantalles panoràmiques d’informació al client (cinc a cada cotxe). A més, el sistema d’informació al viatger comptarà amb 16 altaveus a cada cotxe. Per informar els passatgers de les andanes, els trens disposaran de vuit pantalles LED exteriors, dues de les quals de frontals (ubicades a la part superior de cada cabina) i sis de laterals.
Els trens seran accessibles, sense escales d’accés des de l’andana i amb rampa automàtica a les portes properes a la zona de mobilitat reduïda. El pas interior entre cotxes està permès mitjançant passadissos d’intercomunicació, amb una lleugera rampa, sense graons. Cada tren disposarà de dos espais reservats per a persones amb mobilitat reduïda, així com dos espais multifuncionals per a bicicletes, cotxets, etc.
La zona reservada per a persones amb mobilitat reduïda estarà ubicada al cotxe intermedi i disposarà d’un polsador per sol·licitar parada. El cotxe intermedi, a més, disposarà d’un sistema d’assistència per als usuaris amb audiòfons per comunicar transmissions de servei i anuncis d’emergència. El lavabo del tren, adaptat a persones amb mobilitat reduïda, tindrà porta d’accionament elèctric.
L’estiu vinent
Amb aquests quatre trens elèctrics, Ferrocarrils començarà a operar, l’estiu de l’any vinent, el servei de les línies RL3 (Lleida-Cervera) i RL4 (Lleida-Terrassa), que actualment formen part del sistema de Rodalies Lleida. L’oferta de Ferrocarrils consistirà en 14 circulacions diàries per sentit entre Lleida i Cervera, cinc de les quals circularan fins a Terrassa, cosa que millora la freqüència actual de la línia RL3 amb l’increment de tres circulacions.
Un pas de futur
“Els nous trens elèctrics de la línia Lleida–Terrassa de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) representen un pas significatiu en la modernització del transport ferroviari a les comarques de Lleida i, en conseqüència, a Catalunya”, ha dit la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque i Sureda. La consellera ha explicat que el que s’ha vist avui és “el primer dels quatre nous trens elèctrics que operaran a Catalunya a partir de l’estiu 2026. Ho fem en un escenari de treball, en aquest taller ferroviari del Pla de Vilanoveta de Lleida. És l’entorn adequat i permeteu-me que us digui que també és l’entorn que simbolitza el propòsit de treball irrenunciable del govern de Catalunya en el projecte de transformació del sistema ferroviari del nostre país”.
El tren, procedent de la fàbrica d’Stadler a Albuixech (València) va arribar dijous a les instal·lacions d’FGC al Pla de Vilanoveta (Lleida). Les proves tipus de validació per a l’homologació d’aquest tren, que començaran la setmana vinent, inclouran proves de tracció, de frenat, de comportament dinàmic, senyalització i telecomunicacions, entre d’altres. Està previst que els altres tres trens arribin al Pla de Vilanoveta entre el mes de novembre d’aquest any i l’abril del vinent.
La consellera Sílvia Paneque ha manifestat que “aquesta fase de modernització forma part d’un projecte més ampli de millora de la xarxa ferroviària de Lleida, que té el propòsit d’incrementar la puntualitat i la fiabilitat del servei”. Ha recordat també que “fa uns mesos, vam inaugurar Rodalies Lleida. Ara insistim en la millora constant del transport públic”.
La titular del departament i responsable de FGC ha explicat que pel que fa a les estacions, s’està negociant un conveni amb ADIF per a la cessió de catorze estacions entre Bell-lloc d’Urgell i Rajadell: “Aquesta cessió permetrà equipar-les amb informació en temps real, sistemes de difusió d’aquesta informació, càmeres de seguretat i una nova senyalització. Alguns municipis, com Sidamon, Fondarella i Vilagrassa, han reclamat la creació de nous baixadors –sobretot Sidamon, que és el més allunyat de les estacions existents-, amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat al servei ferroviari per a tots els veïns”.
La consellera també ha volgut destacar que “la Generalitat, el Govern del qual tinc l’honor de formar-ne part, s’ha proposat millorar el servei ferroviari de Catalunya, perquè el país tingui un sistema de transport adequat a les condicions de modernitat, eficiència i comoditat que se suposa que ha de tenir un país que vol evolucionar al ritme del seu creixement”.
La RL4 de Rodalies de Catalunya es va posar en servei el 15 de desembre passat, coincidint amb un increment del servei, ja que es va passar de tres trens diaris en cada sentit a cinc. Però, a més, es va establir una nova configuració amb recorregut des de Lleida fins a Terrassa Estació del Nord. Substituïa així íntegrament el que fins llavors era l’R12 (de Lleida fins a l’Hospitalet, passant pel Bages). Des de llavors, la continuïtat dels viatgers entre Terrassa i l’Hospitalet es fa mitjançant transbordament a la línia R4 de Rodalies a l’estació vallesana o en el mateix tren, segons cada cas. En sentit contrari, Terrassa Nord és l’estació d’intercanvi des de l’R4 a l’RL4 per a trajectes fins a Lleida.
Subscriu-te per seguir llegint
- Evacuen en helicòpter un ferit greu en un xoc entre una furgoneta i un camió a la C-55, a Cardona
- Els banys termals en un amfiteatre romà que enamoren: estan a tocar de Puigcerdà
- Ampans mostra el seu vaixell insígnia, la residència La Parada, durant un sopar solidari
- Escapada ràpida a un dels pobles més bonics del Pirineu
- Així és el nou edifici sigular d'Ampans
- La policia va tardar menys de dues hores a detenir la multireincident de Manresa en rebre l'ordre del jutjat
- Les fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana a les comarques de casa nostra
- Cinc restaurants de la Cerdanya per tastar la millor cuina tradicional