Montserrat: un quart de segle de moviments abacials
En aquests primers 25 anys, al monestir s’han produït dues renúncies, dues proclamacions i dos funerals d’abats, i en dues ocasions al recinte monàstic n’han conviscut tres, entre el vigent i els emèrits
Amb el traspàs, aquesta setmana, de l’exabat Sebastià Bardolet, Montserrat ha viscut en aquest primer quart de segle dues renúncies, dues (conseqüents) proclamacions i dos funerals abacials, una circumstància poc habitual en aquest marge de temps al voltant de la que és la figura cabdal del santuari.
A més a més, en aquests primers 25 anys també s’ha donat en dues ocasions un fet curiós i també poc freqüent: la convivència dins del recinte monàstic de tres abats, el regent i dos dels seus predecessors (emèrits). Una situació que ara s’ha ‘trencat’, arran de la mort de Bardolet.
Precisament és Sebastià Bardolet, del que dijous l’abadia la comunitat benedictina en va celebrar el funeral, qui va encetar en aquest primer quart de segle aquesta seqüència de protagonisme abacial, quan a principi del 2000 va decidir deixar el ministeri. Un càrrec, el d’abat, que exercia des del 27 de febrer de 1989, quan va ser escollit, mentre que el dia 1 d'abril d'aquell mateix any va rebre la benedicció abacial, substituint en aquell moment Cassià Just i Riba, que també havia deixat el càrrec per renúncia.
Aquell fet (la renúncia de Sebastià Bardolet) va motivar el consegüent procediment d’elecció del nou abat, que va recaure en la figura de Josep Maria Soler. Soler va ser escollit pels monjos de la comunitat i proclamat oficialment el 16 de maig del 2000. Un inici d’abadiat que va quedar marcat pel fet que, quan encara no havia passat un mes, el 10 de juny d’aquell any, van tenir lloc els tràgics aiguats que van assolar especialment l’àrea sud del Bages i del nord del Baix Llobregat, l’enclavament de la muntanya.
Soler (Santa Eugènia de Ter, 1946), va entrar a l’abadia de Montserrat, el 1970, i cinc anys més tard va fer la professió solemne. Posteriorment, el 1981 va ser ordenat sacerdot, mentre assolia la llicenciatura en teologia sacramentària al Pontifici Ateneu de Sant Anselm de Roma. A Montserrat, abans de la seva elecció abacial, havia exercit com a mestre de novicis i prefecte de júniors, així com a professor a l'Escola Filosòfica i Teològica de l'abadia, institució que va dirigir com a prefecte durant set anys.
Precisament, el Monestir de Montserrat va celebrar ara fa un mes els 25 anys de la benedicció abacial de l’abat Josep Maria Soler i Canals, que va tenir lloc el 13 d’agost del 2000. Soler va presidir la missa conventual, que va congregar tots els membres de la comunitat. Quan es va fer el seu nomenament, a la comunitat hi van conviure tres abats. A banda del seu predecessor, Sebastià Bardolet, també hi era Cassià Just.
Aquesta circumstància va perdurar durant pràcticament 8 anys, ja que Just va morir el març del 2008. Precisament el centenari del seu naixement és una de les commemoracions oficials que la Generalitat de Catalunya ha aprovat celebrar durant l’any 2026.
Cassià Just i Riba, nascut a Barcelona el 1926, va ser abat de Montserrat durant 23 anys, des del 1966 al 1989. Ingressà a l’Escolania de Montserrat l’any 1939, on estudià música amb Anselm Ferrer i David Pujol, fou novici (1942), professà (1947) i fou ordenat sacerdot (1950). Cursà estudis superiors d’orgue sota el guiatge de Gregori Estrada (1943-50) i, més tard, a l’Institut Pontifici de Música Sacra de Roma amb Ferruccio Vignanelli, on obtingué el magisteri d’orgue i la llicència en cant gregorià.
El 1964 fou nomenat prior del monestir, i el 1966, abat, en substitució d’Aureli Maria Escarré i Jané, càrrec que exercí fins al 1989, que fou rellevat per Sebastià Bardolet i Pujol. Seguí la línia de l’abat Escarré, defensant els drets humans i la personalitat catalana, tot mantenint la projecció nacional i internacional de Montserrat, on vetllà per mantenir una bona convivència. Socialment, va evidenciar un tarannà obert, manifestat públicament en diverses ocasions. El 1989 reprengué novament les activitats musicals interrompudes per la tasca de govern del monestir, especialment la d’organista.
El 1991 fou guardonat amb la Creu de Sant Jordi, atès que, com a monjo i abat de l’abadia de Montserrat, va contribuir a l’enaltiment dels valors humans i de la personalitat catalana. La seva acció també ha estat notòria en la defensa del patrimoni històric, cultural i religiós que representa l’abadia de Montserrat per a Catalunya. Aquest mateix any fou creada la Fundació Cassià Just per a la integració de persones marginades socialment i laboralment. Va morir al monestir el 12 de març de 2008, i després d’un funeral amb nombroses personalitats religioses i civils, va ser enterrat a la cripta de l’abadia.
L’agost del 2021 es va produir un nou moviment abacial, en aquest cas no pas imprevist. Josep Maria Soler, que com s’ha dit ocupava el càrrec des del 2000, complia 75 anys, edat a la qual, segons marca la regla de sant Benet, va haver de presentar la renúncia a l’abat president de la seva congregació. A partir d’aquí s’obria un procés que va culminar oficialment el 15 de setembre, quan es va fer públic que l’escollit per substituir-lo era Manel Gasch i Hurios (Barcelona,1970), que és qui actualment continua al capdavant de la comunitat. Justament ara s’han complert quatre anys de la seva elecció, tot i que la cerimònia de presa de possessió oficial del càrrec no va tenir lloc fins al 13 d’octubre d’aquell mateix any.
Al llarg d’aquests quatre anys, doncs, s’ha produït una nova convivència de tres abats a la comunitat. L’actual, el seu predecessor, Josep Maria Soler, i qui aquesta setmana ha mort als 91 anys d’edat, Sebastià Bardolet. Dijous, en un acte amb accés restringit, la comunitat en va celebrar el funeral, en una cerimònia de comiat presidida pel pare abat Manel Gasch. Durant l’homilia, va recordar la figura del pare Bardolet, definint-lo com a «home de bon cor» i «monjo exemplar». Del seu ministeri en va subratllar la restauració de la basílica com una de les grans obres que va impulsar durant el seu abadiat, juntament amb l’inici de les obres del Cremallera.
