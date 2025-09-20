El ple de Sant Fruitós rebutja el canvi de nom de l’escola Monsenyor Gibert
El centre proposava passar a anomenar-se La Natura, i la Comissió Municipal de Nomenclatura plantejava sotmetre-ho a un procés participatiu obert a tot el poble que no ha prosperat
L’escola pública de primària Monsenyor Gibert de Sant Fruitós de Bages mantindrà el nom que la identifica des del seu naixement, el 1962. Això malgrat la iniciativa impulsada per la comunitat educativa del centre, que a principi d’any havia traslladat una petició de canvi a l’Ajuntament, que és qui l’hauria d’aprovar, amb el propòsit que passés a anomenar-se escola La Natura. Modificació emmarcada en la voluntat, segons s’argumentava des de la direcció, de voler realçar el projecte pedagògic, i perquè es considerava que reflectiria millor els valors actuals del centre i de la societat en general.
El ple municipal del consistori santfruitosenc, però, va aprovar desestimar la petició de canvi de nom. Demanda que, des de la seva presentació, ha estat tractada i debatuda en el marc de la Comissió Municipal de Nomenclatura. Òrgan que, precisament, es va crear per abordar aquest tipus de qüestions.
Segons va detallar al ple l’alcalde santfruitosenc, Joan Carles Batanés (Gent fent Poble), en el decurs d’aquest treball fet per la comissió, amb una part tècnica i una de política, s’ha documentat la figura que dona nom des del seu origen a l’escola, «i, a partir d’aquí, podria dir que gairebé tos descobrim un ciutadà de Sant Fruitós de Bages, Valentí Gibert i Mensa, que va ser una persona nascuda i resident al poble, que va ser mestre a Balsareny i a Sant Fruitós, que va ser mossèn i va acabar sent monsenyor perquè el destinen a la Seu de Manresa i li atorguen un títol gairebé equiparable a un bisbe. D’aquí s’interpreta que quan se’l decideix honorar, de tot el seu currículum el que segurament més destaca és aquest títol de monsenyor. I que l’escola li va voler fer honor». A més, va ser el primer a tenir oficialment el títol de Fill Predilecte del poble.
Batanés va exposar que, a partir de la documentació recollida, es va fer una reunió amb la direcció de l’escola, en la qual aquesta va exposar els motius de la petició, «vinculada a una proposta de transformació de l’escola a través d’un pla pedagògic perquè sigui una escola verda, inclusiva, adaptada als nous temps, i ho vinculen al canvi de nom. I que el de Monsenyor Gibert no encaixa amb aquest projecte de futur».
Un punt clau de la desestimació, segons va detallar l’alcalde, és que a partir del debat que es va obrir, la comissió municipal va posar sobre la taula «una proposta per poder fer participar tota la ciutadania, ja que és una escola de tot el municipi, per on han passat i seguiran passant generacions. Per tant, que la decisió no només la prenguessin els que hi ha ara». El que es proposava era que l’Ajuntament tirés endavant un procés participatiu, en el qual la direcció del centre pogués exposar en un acte públic els motius de la petició de canvi, i que la comissió expliqués qui era Monsenyor Gibert, i que tot plegat culminés amb una votació oberta a tota la població. Fins i tot, segons va concretar, Batanés va plantejar que en aquesta votació hi hagués una tercera opció, que fos la de canviar el nom de Monsenyor Gibert pel de Valentí Gibert i Mensa, «per si podia incomodar la part religiosa, centrar-ho en la persona».
Segons va explicar el batlle al ple la resposta que es va rebre dies després va ser que «no veien positiu fer un procés participatiu obert a la ciutadania».
A partir d’aquí, la proposta que la Comissió Municipal de Nomenclatura va traslladar al ple municipal era la de desestimar la petició de canvi, desestimació que va prosperar amb 10 vots a favor (de Gent fent Poble i de Junts) i 2 abstencions (ERC).
El regidor de Junts, Felip Echarri, va exposar que «una escola és sentiment de pertinença per a moltes generacions d’alumnes. Els que hi són, els que hi han passat i els que hi aniran. Justament per això creiem que s’ha d’actuar amb el màxim rigor i, sobretot, amb el màxim consens. En aquest cas la comissió va concloure que no hi havia prou motius justificats per al canvi. I el fet de no acceptar un procés participatiu fa que no veiem bé aquesta modificació. Perquè creiem que qualsevol canvi necessita un relat compartit i un suport ampli».
També la portaveu d’ERC, Àdria Mazcuñan, va lamentar el fet que «com que la participació per a nosaltres és un element important, ens sap greu que no s’hagi vist bé».
La portaveu de Gent fent Poble, Firdaous Belouafi, va remarcar el fet que aquesta ha estat una decisió «presa en el si d’una comissió, motiu pel qual estem especialment satisfets d’haver-ne aprovat en el seu moment un reglament».
El que argumentava l’escola
Quan la direcció del centre va traslladar, a principi d’any, la petició a l’ajuntament per poder fer el canvi de nom, la va acompanyar d’un document en el qual exposava que aquesta modificació pretenia reflectir «els valors actuals de la societat, com la sostenibilitat, la protecció del medi ambient i la convivència en harmonia amb el nostre entorn», alhora que també perquè es considerava més en sintonia amb «l’escola laica i catalana». «El canvi representa una modernització de la identitat de l'escola, adaptant-se a una visió més inclusiva, plural i arrelada a la cultura catalana», hi afegien.
També es justificava la petició argumentant que «Sant Fruitós de Bages té una estreta relació amb el paisatge i el medi natural del Bages. El nom La Natura reforça aquesta connexió, donant un significat especial a la ubicació de l'escola dins del barri i el poble». Alhora, es presentava com una projecció i un reflex del projecte educatiu: «Un nom com Escola La Natura destaca el compromís del centre amb activitats que promoguin valors com el respecte pel medi ambient, la cura pel patrimoni natural i la sostenibilitat».
I s’incidia en el fet que realçava el projecte pedagògic «transformador». Així, s’exposava que el canvi de nom «marca l'inici d'un projecte innovador que incorpora activitats sobre la protecció del medi ambient, continguts vinculats a la natura i projectes d'educació ambiental». Una adaptació al currículum escolar actual que, subratllen, «posa l'accent en valors transversals com el respecte pel medi ambient, la biodiversitat i la consciència climàtica, alineant-se amb les directrius del currículum educatiu».
Preservar el nom en algun espai
Tanmateix, es plantejava una preservació de la memòria de Monsenyor Gibert. «El canvi de nom no pretén oblidar el passat, sinó construir-hi a sobre», s’argumentava en el document de petició, de manera que el centre plantejava que es podien incloure «elements commemoratius dins l’escola», com un espai o una aula que mantingués el seu nom.
La figura de Monsenyor Gibert
Monsenyor Gibert fa referència a Valentí Gibert i Mensa, que va néixer el 1884 al carrer Padró de Sant Fruitós de Bages. Va estudiar per capellà al Seminari de Vic i va ser ordenat el 1912. Va ser enviat com a vicari mestre, primer a Balsareny i després a Sant Fruitós. A continuació, va anar per vicari a Moià i a la Seu de Manresa. El 1928 va ser regent a Sant Pere de l’Arç (vora Calaf), el 1931 ecònom i arxipreste a Ripoll i el 1935 fou nomenat rector de Sant Vicenç de Castellet.
Entre 1939 i 1948 va ser ecònom de la Seu de Manresa i de 1948 a 1961 rector de la mateixa Seu i arxipreste. Va ser nomenat fill predilecte de Sant Fruitós i en l’acta de la reunió del ple de l’Ajuntament en què es va prendre l’acord es destacava molt especialment la seva tasca de mestre. Ja a la Seu de Manresa, el 1943, posa en funcionament una escola primària als locals de la parròquia amb 31 nois i tres professors. També crea l’Escolania de la Mare de Déu de l’Alba i una escola dominical per a noies obreres. És conegut per l’obra restauradora que va fer a la Seu després de la destrucció que va patir el temple durant la Guerra Civil.
Aquest mèrit va ser reconegut pel bisbe de Vic, qui ho comunica a Roma, i el dia 3 d’abril de 1959 la Santa Seu nomena Prelat Domèstic de Sa Santedat a mossèn Valentí. La distinció va ser atorgada pel Papa Joan XXIII i, entre altres privilegis, gairebé tots honorífics, li dona el tractament de Monsenyor. El 31 de maig de 1959 la ciutat de Manresa, amb motiu del títol rebut, li va retre un homenatge al qual van assistir les primeres autoritats. Aquell mateix any se’l va nomenar Fill Predilecte del poble de Sant Fruitós. Va morir el dia 30 de desembre de 1961 a la casa rectoral de la Seu a l’edat de 77 anys. Monsenyor Gibert és enterrat al passadís central de la Seu de Manresa, a la cripta panteó dels Canonges, coneguda també amb el nom de la tomba dels màrtirs dels Tres Roures en memòria d’aquells manresans que van morir assassinats el 1822.
