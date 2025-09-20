Mobilitat
Un robatori de cable causa noves demores a la línia R4 de Rodalies
Els fets haurien succeït en un punt entre les estacions de Terrassa i Castellbell i el Vilar i estarien provocant endarreriments d'uns 20 minuts
Un robatori de cable entre les estacions de Terrassa i Castellbell i el Vilar ha causat una enèsima demora en la circulació de trens de la línia R4 de Rodalies. Uns fets que han deixat les vies sense trens circulant durant més de 15 minuts.
Segons Renfe, tècnics d'Adif estan treballant ara mateix en la resolució d'aquesta avaria. De moment, a la pàgina web i aplicació mòbil de Rodalies els horaris no apareixen modificats, tot i que es manté l'avís de possibles demores a causa de l'espoli de cable.
Alguns usuaris de la xarxa social X (anteriorment Twitter) no han tardat a fer públic el seu malestar, no només per l'aparent facilitat que succeeixin aquestes problemàtiques en aquesta línia, sinó per l'aparent manca de comunicació amb les persones que es troben a les estacions, a qui no s'hauria informat de la sostracció i els endarreriments resultants.
- Evacuen en helicòpter un ferit greu en un xoc entre una furgoneta i un camió a la C-55, a Cardona
- Els banys termals en un amfiteatre romà que enamoren: estan a tocar de Puigcerdà
- Ampans mostra el seu vaixell insígnia, la residència La Parada, durant un sopar solidari
- Escapada ràpida a un dels pobles més bonics del Pirineu
- Així és el nou edifici sigular d'Ampans
- La policia va tardar menys de dues hores a detenir la multireincident de Manresa en rebre l'ordre del jutjat
- Les fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana a les comarques de casa nostra
- Cinc restaurants de la Cerdanya per tastar la millor cuina tradicional