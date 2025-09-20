Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un robatori de cable causa noves demores a la línia R4 de Rodalies

Els fets haurien succeït en un punt entre les estacions de Terrassa i Castellbell i el Vilar i estarien provocant endarreriments d'uns 20 minuts

Trens de Rodalies a l'estació de Renfe de Manresa

Trens de Rodalies a l'estació de Renfe de Manresa / Arxiu/Oscar Bayona

Marc Llohis

Manresa

Un robatori de cable entre les estacions de Terrassa i Castellbell i el Vilar ha causat una enèsima demora en la circulació de trens de la línia R4 de Rodalies. Uns fets que han deixat les vies sense trens circulant durant més de 15 minuts.

Segons Renfe, tècnics d'Adif estan treballant ara mateix en la resolució d'aquesta avaria. De moment, a la pàgina web i aplicació mòbil de Rodalies els horaris no apareixen modificats, tot i que es manté l'avís de possibles demores a causa de l'espoli de cable.

Alguns usuaris de la xarxa social X (anteriorment Twitter) no han tardat a fer públic el seu malestar, no només per l'aparent facilitat que succeeixin aquestes problemàtiques en aquesta línia, sinó per l'aparent manca de comunicació amb les persones que es troben a les estacions, a qui no s'hauria informat de la sostracció i els endarreriments resultants.

