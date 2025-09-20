Sant Joan de Vilatorrada acomiada un dels impulsors de l’emissora municipal: Joan Fàbrega Prat
Encara que feia uns anys que s’havia allunyat de la ràdio local, en va ser ànima durant diverses dècades, fent-se càrrec sempre del manteniment tècnic
T.S.M.
Sant Joan de Vilatorrada ha acomiadat aquest dissabte un dels impulsors de l’emissora municipal. Joan Fàbrega Prat, de 72 anys, es va moure pràcticament tota la vida entre cablejats, eines i material electrònic divers. Perquè si durant dècades va ser el responsable del manteniment de la ràdio local de la població bagenca, també laboralment feia una feina equiparable. Això sí, en les files de la fàbrica Pirelli, on es retiraria coincidint amb la marxa de Manresa de la indústria de pneumàtics.
Fàbrega, nascut a Cardona encara que des de ben jove es traslladaria a Sant Joan i que ha mort aquest divendres després de no poder superar una greu malaltia pulmonar contra la qual lluitava des de feia més d’un any, va formar part del grup de radioaficionats i amants de l’electrònica (Adrià Maeso, Josep Giralt, José Belmont, Jordi Callau, Lluís Gómez, Jaume Estruch…) que a la dècada de 1980 van acabar impulsant el projecte d’emissora municipal (primer al 98.1 de l’FM, després al 107.9 de la mateixa banda) que esdevindria un dels pioners a la Catalunya central, planter de nombrosos professionals de la comunicació en diferents àmbits.
El finat, que els darrers temps s’havia allunyat de l’entorn radiofònic, però continuava fent molta vida social al poble, va liderar amb l’actual director de l’emissora, Josep Giralt, l’equip tècnic de l’emissora, on mirava d’aportar les novetats tecnològiques de cada moment. Encara que alguna vegada un i altre van aparèixer davant el micròfon, les seves habilitats se centraven al darrere. Fins i tot més enllà dels controls tècnics. La seva tasca era tenir els enllaços, els emissors, els cables sempre a punt. I tot allò que tingués a veure amb la informàtica.
Un dels grans reptes que va capitanejar Fàbrega com a responsable tècnic de Ràdio Sant Joan (de Vilatorrada) va ser el trasllat de les instal·lacions des del carrer del Prat al recinte del Mas Sant Joan, des d’on encara avui emet la ràdio, tot i que el format digital ha guanyat pràcticament tot el pes en l’emissora. La sala d’actes de Memora, a la zona del Congost de Manresa, ha estat l’escenari de l’últim comiat a aquest tècnic d’electrònica que també havia estat uns anys a la junta de la UE Sant Joan, la precursora de l’actual FC Joanenc. No pas perquè fos un gran amant del futbol sinó perquè el seu pare i el seu germà sí que n’eren acèrrims seguidors. Deixa esposa, dos fills i nets.
