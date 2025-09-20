Víctor Küppers al Paidos de Sant Fruitós: «Si no cuides l’ànim perds la teva manera de ser»
El reconegut ponent va participar en la jornada organitzada pel centre santfruitosenc
Ja ho deia el títol, «Viure amb alegria», i el contingut hi va respondre plenament. El prestigiós conferenciant Víctor Küppers va llançar un gran missatge de positivisme en la seva intervenció, aquest divendres, com a ponent destacat del segon Congrés de famílies connexions: junts en l'educació, a l'Escola Paidos de Sant Fruitós de Bages. Una jornada que pretenia donar noves eines i recursos a pares i mares amb infants i joves, que cursen les etapes d'infantil, primària i secundària.
Tot i que ho va fer amb una connexió telemàtica, Küppers va transmetre optimisme a dojo a les desenes d’assistents al que era una jornada oberta al conjunt de la ciutadania i que s'adreçava, especialment, a les famílies del territori.
El reconegut ponent va fer un exercici de psicologia positiva, transmetent que «si no cuides l’ànim perds la teva manera de ser. El que ens mou és l’ànim, fa que traguem el millor de nosaltres. L’ànim entès com a alegria autèntica».
I va llançar un seguit de missatges clars i directes: «centra’t en allò que depèn de tu»; «relativitza els problemes i valora les coses bones que tens», i també sobre la necessitat d'aportar als altres: «L’èxit és estimar i sentir-se estimat. Ser bones persones i ajudar els altres ens aporta». Küppers és un reconegut formador especialitzat en actitud, motivació i psicologia positiva.
Abans, la jornada incloïa tres tallers didàctics per donar a conèixer consells i recursos a l'abast dels pares i de les mares per millorar la convivència i el dia a dia. El primer, «Ponts de confiança: teixint vincles amb fills adolescents», a càrrec de M. Helena Tolosa, adreçat a famílies amb joves a secundària. El segon, «SOS Famílies: Supervivència diària amb somriures inclosos», conduït per Montse Serra, es dirigia a pares i mares amb infants a infantil i primària. Finalment, es programava el taller «No és personal, és qüestió de família: entendre els girs del viatge entre pares i fills», a càrrec d'Àlex Visus, adreçat a pares i mares de totes les etapes.
