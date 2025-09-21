Avinyó amplia la imatgeria local amb un nou drac
El nou element del bestiari festiu es va estrenar coincidint amb el correfoc de la festa major
El municipi d’Avinyó tancarà aquest dilluns una festa major marcada per l’alta participació en les principals activitats programades. Entre els actes més destacats hi ha hagut l’estrena d’un nou element de la imatgeria festiva local i la baixada d’andròmines que, amb prop d’una vintena de grups participants, s’ha consolidat com un dels actes estrella de la festa. Un altre dels plats forts es va viure dissabte a la nit amb el concert de Buhos, que va reunir 1.600 persones al pavelló.
El correfoc, amb l’estrena de la Morruda que se suma a l’històric Morrut, com a principal al·licient, va donar el tret de sortida divendres a la Festa Major d’Avinyó. La Colla Bèsties del Morrut van ser els encarregats d’obrir el programa d’actes amb l’espectacle inaugural on es va donar a conèixer el nou element festiu avinyonenc, que tot seguit ja es va estrenar durant el correfoc.
La festa va continuar dissabte amb el concurs de paelles que, en aquesta ocasió, va comptar amb 24 grups participants i prop de 700 persones van assistir al dinar que va omplir el Passeig. La «Colla Vilanova» es va endur el premi a la paella més gustosa i «Ketchup paella», a la millor presentació. La tarda va estar protagonitzada per la baixada d’andròmines, que fa dos anys es va recuperar, i amb prop d’una vintena de participants s’ha convertit en un dels grans atractius de la festa. Amb ginys de tota mena, els participants van desafiar els pendents del municipi.
Les actuacions musicals han estat també les grans protagonistes de la festa avinyonenca amb el grup Buhos com a caps de cartell. Amb un públic del tot entregat, la formació de Calafell va reunir dissabte a la nit 1.600 persones al pavelló, on també van actuar els artesencs SDP. Abans, a local Catalunya, el grup de teatre d’Avinyó va representar la comèdia «No et vesteixis per sopar», que va fer riure de valent al públic assistent.
Aquest diumenge, dia central de la festa, el temps ha fet la guitza, però no ha impedit celebrar els actes més tradicionals. La pluja ha fet una treva i ha permès celebrar amb normalitat la trobada gegantera, que arribava a la 27a edició. Un espectacle familiar i concert i ball amb l’Orquestra Montgrins completen la jornada festiva de la Festa Major d’Avinyó, que es tanca aquest dilluns.
