Bolca un cotxe a Santpedor i una persona resulta ferida
L'accident ha tingut lloc aquest diumenge al matí
Redacció
Manresa
Una persona ha resultat ferida lleu després que el cotxe en el qual viatjava hagi bolcat a Santpedor. Segons han informat els Bombers de la Generalitat, el vehicle hauria perdut el control al voltant de les 10.34h al carrer El Serrat.
Fins a dues dotacions del cos i Policia Local ha anat fins al lloc del sinistre. Es desconeixen les causes que han provocat l'accident.
