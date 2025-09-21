Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Bolca un cotxe a Santpedor i una persona resulta ferida

L'accident ha tingut lloc aquest diumenge al matí

Bombers ha actuat amb dues dotacions

Bombers ha actuat amb dues dotacions / Arxiu Particular

Redacció

Manresa

Una persona ha resultat ferida lleu després que el cotxe en el qual viatjava hagi bolcat a Santpedor. Segons han informat els Bombers de la Generalitat, el vehicle hauria perdut el control al voltant de les 10.34h al carrer El Serrat.

Fins a dues dotacions del cos i Policia Local ha anat fins al lloc del sinistre. Es desconeixen les causes que han provocat l'accident.

