Una doble esllavissada talla l’accés per carretera a Montserrat
Una afecta la de Can Maçana i l’altra la que puja des de Monistrol
Dues esllavissades simultànies en les dues carreteres que connecten amb el monestir de Montserrat han obligat a tallar a primera hora d’aquesta tarda a tallar aquests accessos. Segons informa el Servei Català de Trànsit, està tallada tant la carretera BP-1103, que és la de Can Maçana, com la BP-1121, que és la que hi puja des de Monistrol. Els punts d’afectació són a entre dos i quatre quilòmetres d’on conflueixen totes dues carreteres, a les portes de la barrera d’accés al pàrquing del santuari.
En el cas de la carretera de Can Maçana, el tall es registra entre els punts quilomètrics 4 i 4,5, a la zona coneguda com la Creu de la Tartana, uns 2 km abans de Santa Cecília. En el cas de la BP-1121, el Servei Català de Trànsit situa l’esllavissada i el tall de carretera entre els quilòmetres 10 i 10,5, això és en el tram de pujada just abans de l’accés al monestir de Sant Benet i a l’antiga Colònia Puig. Segons el SCT, totes dues vies estan tallades en tots dos sentits.
Precisament, Protecció Civil ha fet una crida a la precaució en la mobilitat i en les activitats a l'exterior per la previsió de pluges intenses durant el dia d'avui.
El telèfon d’emergències 112 ha rebut, fins a les 12 hores del matí, 25 trucades que han generat 18 expedients relacionats amb l’episodi de precipitacions intenses. La majoria han estat des del Moianès (24%); el Pallars Sobirà (16%); i el Berguedà (16%).
Així, recomana evitar els desplaçaments en vehicle i aparcar en rieres o punts subterranis inundables. No s’han de travessar mai rius o rieres si baixen amb aigua, sobretot a les zones on s’esperen intensitats i acumulacions més importants.
També que cal circular preferentment per les rutes principals i les autopistes, moderar la velocitat i mantenir les distàncies de seguretat.
