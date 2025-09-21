Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Una doble esllavissada talla l’accés per carretera a Montserrat

Una afecta la de Can Maçana i l’altra la que puja des de Monistrol

Esllavissada que va afectar la carretera de Can Maçana el novembre de l'any passat

Esllavissada que va afectar la carretera de Can Maçana el novembre de l'any passat / ARXIU/OSCAR BAYONA

David Bricollé

Monistrol de Montserrat

Dues esllavissades simultànies en les dues carreteres que connecten amb el monestir de Montserrat han obligat a tallar a primera hora d’aquesta tarda a tallar aquests accessos. Segons informa el Servei Català de Trànsit, està tallada tant la carretera BP-1103, que és la de Can Maçana, com la BP-1121, que és la que hi puja des de Monistrol. Els punts d’afectació són a entre dos i quatre quilòmetres d’on conflueixen totes dues carreteres, a les portes de la barrera d’accés al pàrquing del santuari.

En el cas de la carretera de Can Maçana, el tall es registra entre els punts quilomètrics 4 i 4,5, a la zona coneguda com la Creu de la Tartana, uns 2 km abans de Santa Cecília. En el cas de la BP-1121, el Servei Català de Trànsit situa l’esllavissada i el tall de carretera entre els quilòmetres 10 i 10,5, això és en el tram de pujada just abans de l’accés al monestir de Sant Benet i a l’antiga Colònia Puig. Segons el SCT, totes dues vies estan tallades en tots dos sentits.

Precisament, Protecció Civil ha fet una crida a la precaució en la mobilitat i en les activitats a l'exterior per la previsió de pluges intenses durant el dia d'avui.

El telèfon d’emergències 112 ha rebut, fins a les 12 hores del matí, 25 trucades que han generat 18 expedients relacionats amb l’episodi de precipitacions intenses. La majoria han estat des del Moianès (24%); el Pallars Sobirà (16%); i el Berguedà (16%).

Així, recomana evitar els desplaçaments en vehicle i aparcar en rieres o punts subterranis inundables. No s’han de travessar mai rius o rieres si baixen amb aigua, sobretot a les zones on s’esperen intensitats i acumulacions més importants.

També que cal circular preferentment per les rutes principals i les autopistes, moderar la velocitat i mantenir les distàncies de seguretat.

