Lleure
Laia Suades presenta el llibre «Coaner, contes a la vora de la riera»
Redacció
La doctora en Humanitats Laia Suades Juncadella va presentar el llibre «Coaner, Contes a la vora de la riera», de l’escriptor surienc Àngel Sant i Llovet (1918-1987). És una recopilació de relats i contes populars que a les dècades del 1960 i 1970 l’escriptor havia publicat al setmanari local, amb els pseudònims Rafel de la Vall Seca o Climent-Ramon.
En ocasió de "Coaner Mil Anys", es va fer una recopilació de les narracions que se situen en aquest escenari. Amb un apunt biogràfic, uns subratllats didàctics i unes il·lustracions rellevants, l’editorial Zenobita i l’associació Amics de Coaner han editat un llibre de més de seixanta pàgines que esdevé una recuperació de patrimoni immaterial i treu de l’anonimat un escriptor popular de casa.
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- Mira els nous trens que passaran per la línia de Renfe de Manresa
- Dos accidents de trànsit al Berguedà en només tres hores
- Evacuen en helicòpter un ferit greu en un xoc entre una furgoneta i un camió a la C-55, a Cardona
- El sacerdot de Manresa al centre de la polèmica per l'activitat de l'església ultra a les xarxes es referma
- Les fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana a les comarques de casa nostra
- Els banys termals en un amfiteatre romà que enamoren: estan a tocar de Puigcerdà
- Manresa compra la Torre dels Comtals, l’edifici més antic de la ciutat amb mil anys d’història