Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Lleure

Laia Suades presenta el llibre «Coaner, contes a la vora de la riera»

Laia Suades presenta el llibre &quot;Coaner, contes a la vora de la riera&quot;

Laia Suades presenta el llibre "Coaner, contes a la vora de la riera" / Arxiu particular

Redacció

Manresa

La doctora en Humanitats Laia Suades Juncadella va presentar el llibre «Coaner, Contes a la vora de la riera», de l’escriptor surienc Àngel Sant i Llovet (1918-1987). És una recopilació de relats i contes populars que a les dècades del 1960 i 1970 l’escriptor havia publicat al setmanari local, amb els pseudònims Rafel de la Vall Seca o Climent-Ramon.

En ocasió de "Coaner Mil Anys", es va fer una recopilació de les narracions que se situen en aquest escenari. Amb un apunt biogràfic, uns subratllats didàctics i unes il·lustracions rellevants, l’editorial Zenobita i l’associació Amics de Coaner han editat un llibre de més de seixanta pàgines que esdevé una recuperació de patrimoni immaterial i treu de l’anonimat un escriptor popular de casa.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents