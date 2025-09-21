Món Sant Benet acollirà la trobada d’àvies que difonen receptes de cuina tradicionals
En una iniciativa del Govern, ara es publiquen les primeres 12 videoreceptes de les Gastrosàvies
El complex Món Sant Benet de Sant Fruitós de Bages acollirà a final de novembre una peculiar trobada, la de les ‘gastrosàvies’. Es tracta d’un grup d’àvies d’arreu de Catalunya a través de les quals la Generalitat promou la recopilació, preservació i difusió de receptes de cuina tradicionals i representatives del país i dels diferents territoris. De fet, ara ja es difonen 12 videoreceptes creades amb productes i paisatges de cada un dels mesos de l’any i que s’emmarquen en el projecte «12 mesos, 12 paisatges» de la Regió Mundial de la Gastronomia 2025.
L’acte tindrà lloc el pròxim 24 de novembre. Aquest esdeveniment d’intercanvi i transferència de coneixement inclourà ponències d’experts sobre patrimoni i cultura alimentària, així com demostracions culinàries en directe (showcookings) de les receptes de les Gastrosàvies. Serà un espai de trobada intergeneracional que donarà veu i valor a les persones que han compartit el seu coneixement i a les que des de fa anys treballen per mantenir aquest coneixement viu de generació en generació.
En el marc del reconeixement de Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia 2025, neix Gastrosàvies, un projecte que té com a objectiu preservar i transmetre la cuina tradicional catalana a les futures generacions. Impulsat pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i amb el suport de la Fundació Alícia de Món Sant Benet, el projecte es fonamenta en la recerca i la col·laboració amb les anomenades Gastrosàvies, dones grans d’arreu del país que comparteixen les seves receptes, coneixements i records de cuina.
Durant el 2025 s’ha dut a terme una tasca ingent de recerca i documentació en diverses comarques de Catalunya per identificar receptes representatives de la cuina tradicional i per trobar àvies disposades a explicar-les. El projecte vol donar visibilitat al coneixement gastronòmic de les persones grans, especialment dones, i situar el paper de les àvies en el centre de la cultura i identitat culinària del país. Així, recull la cuina de les àvies, un patrimoni de saviesa gastronòmica que representa un sistema alimentari basat en el producte de proximitat, en l’aprofitament conscient, i en el respecte per la temporada i el territori.
A més, busca sensibilitzar la societat sobre la importància de mantenir viu aquest coneixement i garantir la transmissió de receptes i sabers gastronòmics que estan en perill de desaparèixer. També vol reconèixer la feina que des de fa molts anys han fet i estan fent entitats, associacions i persones d’arreu de Catalunya per salvaguardar i transmetre aquest patrimoni gastronòmic tradicional.
Durant aquest 2025, s’han recopilat receptes i ensenyaments a través de sessions de treball de caràcter etnogràfic amb grups de Gastrosàvies, assegurant una representativitat de tot el territori català. En total, fins a principis de setembre, s’han fet 18 sessions de treball i un centenar d'entrevistes, i s’han recollit més de 300 receptes en més d’una quinzena de comarques diferents. D’aquí a finals d’any, es continuarà treballant per augmentar aquest arxiu documental.
Per divulgar el coneixement recollit al llarg del projecte, s’han creat diversos materials audiovisuals.
Les receptes
Els continguts audiovisuals generats pel projecte es publicaran pròximament a les xarxes socials i al lloc web del projecte Gastrosàvies. Aquest espai es concep com una eina oberta i viva, ja que cada setmana s’hi publicarà una nova recepta, acompanyada del relat de la seva protagonista i del context històric i territorial del plat.
Les receptes escollides són aquestes:
●Escarola amb romesco, amb Maria Àngela Anguera Andreu, de l’Espluga de Francolí (Conca de Barberà).
●Costelló amb castanyes, amb Rosa Freixas Mascord, de Sils (Selva).
●Cassola de tros, amb Susi Caba Solsona, de Linyola (Pla d’Urgell).
●Sopa escaldada de farigola, amb Maria Àngels Artigas Cabrera i Teresa Amat Planchat, de Sant Feliu de Pallerols (Garrotxa).
●Fideus amb gambes, amb Maria Lluïsa Ferrer Mallaret i Elena Juscafresa Juera, de Palamós (Baix Empordà).
●Girella, amb Núria Bordoll Lladós, de Sort (Pallars Sobirà).
●Pollastre amb poma, amb Maria Àngels Iniesta Canovas, de Barbens (Pla d’Urgell).
●Sopa torrada amb pilotilles, amb Margarita Rodellas Masó, de Prats de Lluçanès (Lluçanès).
●Arròs amb col i fesols, amb Josefa Franch Tomàs (“tia Pepins”), de Deltebre (Baix Ebre).
●Tiró amb naps, amb Xusa Peleato Solana i Fina Claveria Sansa, de Ger (Cerdanya) i Das (Cerdanya).
●Orelletes, amb Montserrat Masip Sabaté, de la Granadella (Garrigues).
●Gall del Penedès amb fruita seca, amb Maria Antònia Udina Castell, de Santa Margarida i els Monjos (Alt Penedès).
