Així ha quedat el camí de la Santa Cova després de l’aiguat
La cascada d’aigua que va baixar per la Canal dels Micos i tot el material que arrossegava ha fet estralls al popular itinerari
Si hi ha un espai emblemàtic de Montserrat que s’ha vist especialment castigat per l’extraordinari temporal que va assolar el massís aquest diumenge a la tarda aquest és popular camí de la Santa Cova. L’itinerari que connecta la zona del monestir amb el santuari que s’alça en el punt on diu la llegenda que va ser trobada la Imatge de la Mare de Déu, i al llarg del qual també es pot contemplar el Rosari Monumental, quinze grups escultòrics modernistes corresponents als quinze misteris del Rosari.
Per aquests elements, i per la seva accessibilitat, és força freqüentat i, precisament, és un dels punts on es van refugiar uns excursionistes que es van veure atrapats per les conseqüències del temporal i que van ser rescatats.
Tal com s’ha pogut veure en alguns dels vídeos que més s’han difós del moment de màxima intensitat de pluja (recordem que a les parts altes del massís es van registrar 126 litres/m2), una impressionant torrentada el va travessar de ple per la zona propera a l’estació inferior del funicular de la Cova (que permet salvar la part més costeruda).
Es tracta de la canal dels Micos, que davalla des del Pla de les Taràntules, amb un desnivell d’uns 200 metres fins al camí. La impressionant cascada no només duia la força de l’aigua, sinó també la de tot el material que arrossega d’un massís que es caracteritza per la seva formació de còdols.
Tot i que, precisament, l’impacte del temporal ha obligat a tancar-lo al públic, el parc natural n’ha difós algunes imatges que posen de manifest que diversos trams han quedat afectats. Segons els gestors del parc, ara es valoren les actuacions necessàries abans de reobrir-lo. El que es veu en les imatges són dos fets principals evidents.
D’una banda, que bona part de l’enllosat o formigonat que caracteritza aquest recorregut ha quedat molt malmès, aixecat i esquerdat per la força de l’aigua i de tot allò que fa baixar. De l’altra, que l’ha omplert de materials, roques i terres, arrossegades torrent avall, i que ara hi fan de barreres.
