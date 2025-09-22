Castellgalí acollirà la Trobada de Dones del Bages, aquest dissabte
La jornada, sota el lema “Bagenques en xarxa”, comptarà amb la participació de la Consellera d’Igualtat i Feminisme de la Generalitat de Catalunya, Eva Menor
Redacció
L’escola Sant Miquel de Castellgalí acollirà el pròxim dissabte 27 de setembre la XIV Trobada de Dones del Bages, una iniciativa impulsada i organitzada pel Consell Comarcal que té per objectiu continuar teixint vincles, fomentant la participació i enfortint les aliances entre les dones del territori. Des de la seva primera edició l’any 2008, aquesta trobada, que es va reactivar l’any passat després d’unes edicions absent, s’ha consolidat com un espai de referència per a l’apoderament i la visibilització de les dones de la comarca.
Enguany, sota el lema ‘Bagenques en xarxa’, la trobada proposa una jornada diversa, creativa i participativa que vol fer valdre el paper de les dones en tots els àmbits de la societat i generar espais de trobada i intercanvi entre diferents generacions, municipis i realitats.
La consellera d’Igualtat i Feminisme de la Generalitat de Catalunya, Eva Menor, assistirà a la jornada i hi participarà. Començarà a 2/4 de 10 del matí amb la rebuda de les participants i a les 10 es farà la benvinguda institucional. Un quart d’hora més tard tindran lloc diversos tallers simultanis de moviment corporal i de manualitats entre els quals les participants podran escollir-ne un.
La consellera d’Educació, Dones i Polítiques d’Igualtat del Consell Comarcal del Bages, Àdria Mazcuñan i Claret, ha destacat que «la Trobada de Dones és un espai d’enfortiment col·lectiu i de reivindicació, però també de celebració. Ens permet visibilitzar el paper actiu i transformador de les dones del Bages i reforçar la xarxa de complicitats que ens fa avançar com a comarca. Apostem per polítiques feministes que posin al centre les cures, la igualtat i la participació, perquè només així construirem una societat més justa i cohesionada».
La jornada clourà amb un pica-pica de germanor al migdia, i amb un monòleg humorístic a càrrec de l’actriu Xènia Sellarés a la 1, que posarà el punt final a la trobada.
Per tal de facilitar al màxim l’assistència, la trobada disposa de servei gratuït de canguratge, amb inscripció prèvia, de manera que les dones amb fills i filles petites també puguin participar plenament en la jornada.
Inscripcions obertes
La participació és gratuïta i les inscripcions ja estan obertes. Cal formalitzar-les a través de la web del consell Comarcal (ccbages.cat) o a través del Servei d’Informació i Atenció a les Dones del Consell Comarcal del Bages (igualtat@ccbages.cat o al telèfon 93 693 03 63).
