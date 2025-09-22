Els Bombers van atendre un centenar de persones atrapades a la zona de Montserrat per l'aiguat d'aquest diumenge
El temporal va interrompre el servei del funicular de Sant Joan i la línia dels Ferrocarrils i va fer impracticables molts camins del massís
Persones atrapades a la Santa Cova, en mig de camins, en un funicular i en un tren. Els 126 litres d'aigua per metre quadrat que van caure ahir a Montserrat i els municipis de l'entorn van provocar estralls i van obligar els Bombers de la Generalitat a actuar ahir per rescatar fins a un centenar de persones en aquesta zona a cavall del Bages i l'Anoia.
L'actuació més rellevant dels Bombers va tenir lloc al Funicular de Sant Joan, on 27 persones van quedar atrapades a l’estació superior perquè la presència d’obstacles a la via impedia que la cabina descendís fins al monestir. Tots els afectats van ser evacuats il·lesos amb vehicles lleugers dels Bombers, en coordinació amb Ferrocarrils de la Generalitat i Creu Roja.
Nou persones més van quedar bloquejades a la Santa Cova. El camí per accedir al punt on diu la llegenda que va ser trobada la Imatge de la Mare de Déu va ser un dels punts del massís més malmesos per l'aiguat. Una dotació dels bombers es va desplaçar fins allà i, quan les condicions ho van permetre, cap a les 8 del vespre, van ajudar tothom a arribar a un lloc segur.
Al camí de Sant Benet, el nombre de persones atrapades i que va caldre evacuar va ser de 14.
Al Bruc, dues persones més es van veure sorpreses per la tempesta i els Bombers les van acompanyar fins al refugi, on també hi havia altres persones que s’hi resguardaven de la pluja.
I a Castellbell i el Vilar, un comboi doble de la línia Llobregat-Anoia (R5) dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya va quedar aturat per la caiguda d’arbres sobre la catenària. Hi viatjaven unes 50 persones. Efectius dels Bombers s’hi van desplaçar amb sis dotacions i van retirar els arbres per restablir la circulació del tren sense que fos necessària l’evacuació dels passatgers. No hi va haver ferits.
