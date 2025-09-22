Finalitzen les obres de la gespa del camp de futbol de Navarcles
Les obres van iniciar-se a principis d'agost i han permès renovar el terreny de joc, que datava del 2008
Navarcles ja té nova gespa artificial pel camp de futbol, segons ha detallat la regidora d'Esports, Rosa Morató, a Regió7. Les obres van concloure durant la setmana passada. Els equips, doncs, han pogut començar les competicions al camp, ja que els dos equips sèniors arrencaven la temporada aquest cap de setmana. Mentre que el primer equip no l'ha estrenat encara en competició oficial (van obrir la lliga com a visitants, al camp de Joanenc B), el filial, de Quarta Catalana (i creat aquest any) sí que ja va jugar al Camp Municipal amb la gespa renovada contra la Font dels Capellans, a més de deu amistosos d'equips de la base, entre dissabte i diumenge.
El passat divendres, tots els equips ja van poder començar a fer els seus entrenaments al camp i, a mesura que comencin les competicions, els equips jugaran els seus partits oficials a casa.
Precisament, ha sigut el primer equip el que ha hagut de disputar les dues primeres rondes de la Copa Catalunya en camps neutrals. El 31 d'agost, va superar el Balsareny en un partit disputat a Sant Fruitós, i el set de setembre va caure davant el Júnior de Sant Cugat en un partit que es va jugar precisament a Balsareny. Dissabte que ve s'estrenarà a la lliga com a local, contra l'Aristoi Football Academy de Sabadell. Aquest és l'únic equip que ja va entrenar dimarts i dijous sobre el nou sintètic.
Pel que fa a entrenaments i partits amistosos, tots els equips han hagut de jugar en altres camps durant les obres. Els equips de futbol onze (infantils, cadets, juvenils i sèniors) s'han repartit entre els camps de Sant Fruitós, Castellnou, Sallent i Avinyó durant aquestes setmanes, mentre que els de futbol 7 van començar més tard els entrenaments i, durant dues setmanes, han entrenat a les pistes dels edificis Verd i Vermell de l’Escola Catalunya.
La gespa sintètica del camp de futbol de Navarcles datava del 2008, any que es va posar per primera vegada, i ja havia superat la seva vida útil. El consistori ha aprofitat una subvenció del PGI de la Diputació de Barcelona no només per canviar-la per una de nova i que no porti cautxú (material que s'està erradicant dels camps de futbol), sinó que també s'han fet diverses obres al camp, com la substitució dels focus i el canvi del sistema de rec, ja que fins ara hi havia uns canons i, en canvi, la nova gespa serà regada per uns aspersors que van a terra i s’amaguen quan no es fan servir.
Subscriu-te per seguir llegint
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- Els Bombers ajuden a evacuar 27 persones de l'estació superior del funicular de Sant Joan a Montserrat
- Una doble esllavissada talla l’accés per carretera a Montserrat
- Mira els nous trens que passaran per la línia de Renfe de Manresa
- Dos accidents de trànsit al Berguedà en només tres hores
- Detinguda a Igualada per fer compres fraudulentes amb la targeta de la dona per a qui treballava
- Evacuen en helicòpter un ferit greu en un xoc entre una furgoneta i un camió a la C-55, a Cardona
- El sacerdot de Manresa al centre de la polèmica per l'activitat de l'església ultra a les xarxes es referma