L’Ajuntament de Sant Fruitós actualitza la web municipal per fer-la més visual i accessible
El consistori ha millorat la pàgina d'inici per adaptar-la a la nova imatge corporativa i modernitzar-ne l’estètica
Redacció
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha implementat un conjunt de millores en la pàgina d’inici de la web municipal www.santfruitos.cat, amb l’objectiu d’adaptar-la a la nova imatge corporativa, modernitzar la seva estètica i millorar l’experiència de navegació per part de la ciutadania.
Una de les principals novetats d’aquest redisseny és la incorporació d’un slider dinàmic a la capçalera, que permet destacar les novetats i informacions rellevants des del primer moment. Aquest element visual va seguit d’una nova distribució de baners destacats, que donen accés ràpid a les informacions i serveis més sol·licitats.
Amb aquest canvi, el consistori prioritza la visibilitat de les notícies i serveis d'interès, facilitant que els usuaris puguin accedir-hi de forma intuïtiva i ràpida. A més, s’ha fet una actualització de les icones d’accés als tràmits més habituals, oferint ara més opcions visibles a només un clic. Aquesta millora simplifica i agilitza les gestions en línia, un pas més cap a l’administració digital eficient i propera.
També s’ha dut a terme una optimització de la visualització per a dispositius mòbils per garantir-ne una correcta adaptació a tota mena de pantalles i facilitar-ne la navegació des de telèfons i tauletes. Paral·lelament, s’han actualitzat les connexions amb les xarxes socials corporatives, millorant-ne la visibilitat i facilitant que la ciutadania pugui estar al dia de l’actualitat municipal a través dels canals oficials.
Segons fonts municipals, aquesta és la primera d’un conjunt de mesures previstes per a millorar els canals digitals corporatius amb l’objectiu de fer-los més accessibles pels veïns i veïnes.
