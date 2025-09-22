Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’Ajuntament de Sant Fruitós actualitza la web municipal per fer-la més visual i accessible

El consistori ha millorat la pàgina d'inici per adaptar-la a la nova imatge corporativa i modernitzar-ne l’estètica

Imatge de la nova pàgina web municipal de l'Ajuntament de Sant Fruitós

Imatge de la nova pàgina web municipal de l'Ajuntament de Sant Fruitós / Ajuntament de Sant Fruitós

Redacció

Sant Fruitós de Bages

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha implementat un conjunt de millores en la pàgina d’inici de la web municipal www.santfruitos.cat, amb l’objectiu d’adaptar-la a la nova imatge corporativa, modernitzar la seva estètica i millorar l’experiència de navegació per part de la ciutadania.

Una de les principals novetats d’aquest redisseny és la incorporació d’un slider dinàmic a la capçalera, que permet destacar les novetats i informacions rellevants des del primer moment. Aquest element visual va seguit d’una nova distribució de baners destacats, que donen accés ràpid a les informacions i serveis més sol·licitats.

Amb aquest canvi, el consistori prioritza la visibilitat de les notícies i serveis d'interès, facilitant que els usuaris puguin accedir-hi de forma intuïtiva i ràpida. A més, s’ha fet una actualització de les icones d’accés als tràmits més habituals, oferint ara més opcions visibles a només un clic. Aquesta millora simplifica i agilitza les gestions en línia, un pas més cap a l’administració digital eficient i propera.

També s’ha dut a terme una optimització de la visualització per a dispositius mòbils per garantir-ne una correcta adaptació a tota mena de pantalles i facilitar-ne la navegació des de telèfons i tauletes. Paral·lelament, s’han actualitzat les connexions amb les xarxes socials corporatives, millorant-ne la visibilitat i facilitant que la ciutadania pugui estar al dia de l’actualitat municipal a través dels canals oficials.

Segons fonts municipals, aquesta és la primera d’un conjunt de mesures previstes per a millorar els canals digitals corporatius amb l’objectiu de fer-los més accessibles pels veïns i veïnes.

