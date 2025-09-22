Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Montserrat demana que es tanqui l'accés al parc natural quan hi hagi previsió de pluges torrencials

Aquest dilluns és previst que tècnics de l’Institut Geològic facin vols amb drons per revisar les zones més sensibles

Captura del vídeo del moment de la torrentada passant pel camí de la Cova / ARXIU PARTICULAR

ACN/Redacció

El Patronat de la Muntanya de Montserrat demanarà a Interior que valori la possibilitat de tancar el parc natural quan es produeixin o es prevegin episodis de pluges torrencials com el d'aquest diumenge. El gerent del patronat, Xavier Aparicio, ha demanat que es plantegi aplicar aquesta mesura igual com passa quan hi ha un risc molt elevat d'incendi. «Ho posarem sobre la taula i a Montserrat podem acollir una prova pilot», ha exposat. Les pluges van provocar que els Bombers haguessin de fer quatre rescats amb una seixantena de persones implicades. En aquests moments tots els accessos per carretera al monestir ja estan oberts i també funciona amb normalitat el cremallera i l'aeri. En canvi, els funiculars de Sant Joan i la Santa Cova estan tancats.

Aparicio ha exposat que igual que «quan hi ha un risc d'incendi amb un nivell alfa 4 no es pot accedir al medi natural; de la mateixa manera amb un risc de pluges torrencials previst seria oportú no permetre l'accessibilitat. Perquè ahir els rescats que van fer Bombers estaven tots dins del parc natural en zones de difícil accés, i per això van haver de ser rescatats».

En aquest sentit, deia que «ho posarem sobre la taula, sobretot del departament d'Interior, i podem fer proves pilot. A Montserrat sempre s'han fet proves pilot i no vindrà d'una».

Segons ha informat també el gerent del Patronat, aquest dilluns és previst que tècnics de l'Institut Geològic i Cartogràfic de Catalunya facin vols amb dron, «sobretot per mirar la zona de darrere del recinte del monestir, la traçada del cremallera i dels funiculars i algun punt del parc que sabem que hi ha hagut algun corriment de terres».

Xavier Aparicio ha subratllat que «la morfologia de Montserrat és de còdols, i quan plou d'aquesta manera baixen i fan mal. En aquest cas no estem parlant d'esllavissades, perquè si fos així encara tindríem la carretera tallada. Estem parlant de corriment de terres que dificulten el trànsit a carreteres».

