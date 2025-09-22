Visitants de Montserrat afectats pel temporal: "L'aigua queia per tot arreu i patíem per la gent que estava caminant per la muntanya"
L'abadia recupera la normalitat després de les afectacions per les pluges en comerços i establiments hotelers
"Ens va sorprendre molt la cascada que queia pel torrent del darrere de l'hotel. Semblava de pel·lícula". Així ho relata Asunción Toscano, una de les persones allotjades a les cel·les del monestir que va testimoniar les incidències provocades per les pluges torrencials d'aquest diumenge a Montserrat, on es van registrar fins a 126 litres per metre quadrat. Després que ahir es tanqués la carretera d'accés al monestir per una esllavissada i es practiquessin una trentena de rescats entorn de la muntanya, la normalitat es va recuperant de manera gradual. Els treballs tècnics ja han permès reobrir la carretera i els serveis funcionen amb normalitat, excepte el funicular de Sant Joan, que continua tancat després que ahir s'interrompés el servei per obstacles a la via amb l'evacuació dels passatgers que es trobaven al comboi.
"Volíem pujar al funicular, però ens hem trobat amb la sorpresa que estava tancat," comentaven aquest matí Susan i Carlos Olmos, una parella de turistes procedents de Califòrnia. La previsió de bon temps els ha animat a pujar avui a Montserrat, tot i que s'han quedat sense poder gaudir de les vistes que ofereix el funicular de Sant Joan. "Serà una llàstima, però per sort tenim altres activitats per fer", destacaven.
De fet, aquest matí es respirava certa normalitat per les places de l'entorn de l'Abadia, on encara es veia algun camió de neteja per retirar el fang de les zones on va caure més aigua.
Durant la tempesta d'ahir, que va registrar 126 litres per metre quadrat a l'estació de Montserrat, es van produir inundacions en diversos establiments, com el de Queviures i l'hotel Abat Cisneros, on entre ahir a la tarda i avui el personal de neteja ja ha solucionat la situació. "Hi va haver petites inundacions, però res greu que no s'hagi pogut resoldre avui," afirmen fonts de l'Abadia.
Malgrat la recuperació de la normalitat, molts encara mantenen una certa inquietud per la situació viscuda aquest diumenge. "Estàvem a l'hotel menjant quan va començar a ploure amb força i ens van haver de portar amb cotxe fins a la cel·la," recorda Toscano, que s'allotja durant una setmana a les cel·les de Montserrat. "Quan vam arribar a l'habitació, la llum se'n va anar i la tele no funcionava, i avui continua sense senyal," explica. Tot i que van arribar ràpidament a l'habitació, assegura que la situació li va generar neguit. "Queia aigua per tot arreu, i vam patir per la gent que encara estava caminant per la muntanya", afegeix.
Els venedors que tenien parades muntades a l'entrada de la basílica també van patir els efectes del temporal. "Vam començar a recollir a les 4 de la tarda davant la previsió de pluges, però ens vam trobar amb la carretera tancada i vam haver d'esperar més de tres hores fins que es va reobrir," explica Míriam Martínez, de la formatgeria de Cal Pujolet. La venedora comenta que no és la primera vegada que veu ploure amb intensitat a Montserrat, però assegura que mai havia vist tants desplegaments dels Bombers per rescats. "Si hi ha previsió de pluges torrencials, s'hauria de planificar tallar els accessos amb més antelació", considera.
