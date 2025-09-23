Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Camí ramader de Marina porta la transhumància a Avinyó

El pas del ramat reivindica el món rural com a motor de sostenibilitat i cohesió territorial

El ramat seguint el camí ramader al seu pas per Castellar de N'Hug

El ramat seguint el camí ramader al seu pas per Castellar de N'Hug / Oscar Bayona

Redacció

Avinyó

El Camí ramader de Marina esdevé protagonista, de l’11 de setembre al 13 d’octubre, amb el descens del ramat des de Llívia fins a Clariana, en un trajecte que recorre més de 30 municipis, entre els quals hi ha Avinyó on tot aquest dimarts farà estada per marxar dimecres cap a Santpedor. Es tracta d’una iniciativa que posa en valor la transhumància, el patrimoni natural i cultural vinculat als camins ramaders, i que es presenta sota el lema «Camins de Vida».

El ramat fa estada a Avinyó aquest dimarts i el pas de les cabres pel poble està acompanyat d’un seguit d’activitats culturals i de divulgació que tenen per objectiu apropar la ciutadania a aquest patrimoni viu. La ruta està impulsada per l’Associació del Camí ramader de Marina, amb la col·laboració de diferents entitats locals, institucions i voluntariat, i compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i altres organismes vinculats al món rural i cultural.

Amb aquest projecte es vol mantenir viu un llegat històric i alhora fer-lo actual i participatiu, implicant el territori i les comunitats locals en la dinamització del seu patrimoni. En un moment en què el món rural esdevé clau per al desenvolupament sostenible i per afrontar els reptes de futur, el Camí ramader de Marina posa en valor aquesta pràctica ancestral que uneix natura, cultura i comunitat. A més del valor cultural i ambiental, el Camí de Marina també promou el turisme sostenible, l’educació i la cooperació entre municipis.

A Avinyó, el programa d’activitats inclourà un tast de formatges i vins a càrrec del pastor del ramat i del celler Les Acàcies; i de l’espectacle de dansa «Pastor», a càrrec de Xavier Gumà. Totes les activitats tenen lloc a l’Institut Escola Barnola.

«Amb el pas del Camí de Marina per Avinyó, volem reivindicar el valor d’aquest patrimoni que ens connecta amb la nostra història i alhora ens projecta cap al futur com a comunitat viva i oberta», ha destacat Ingrid Vilardaga, tècnica responsable del projecte.

La iniciativa Camins de Vida 2025 convida a tots els veïns i visitants a participar i gaudir del pas del ramat i de les activitats programades, fent del camí un espai compartit de cultura, natura i tradició.

