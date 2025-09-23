El Camí ramader de Marina porta la transhumància a Avinyó
El pas del ramat reivindica el món rural com a motor de sostenibilitat i cohesió territorial
Redacció
El Camí ramader de Marina esdevé protagonista, de l’11 de setembre al 13 d’octubre, amb el descens del ramat des de Llívia fins a Clariana, en un trajecte que recorre més de 30 municipis, entre els quals hi ha Avinyó on tot aquest dimarts farà estada per marxar dimecres cap a Santpedor. Es tracta d’una iniciativa que posa en valor la transhumància, el patrimoni natural i cultural vinculat als camins ramaders, i que es presenta sota el lema «Camins de Vida».
El ramat fa estada a Avinyó aquest dimarts i el pas de les cabres pel poble està acompanyat d’un seguit d’activitats culturals i de divulgació que tenen per objectiu apropar la ciutadania a aquest patrimoni viu. La ruta està impulsada per l’Associació del Camí ramader de Marina, amb la col·laboració de diferents entitats locals, institucions i voluntariat, i compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i altres organismes vinculats al món rural i cultural.
Amb aquest projecte es vol mantenir viu un llegat històric i alhora fer-lo actual i participatiu, implicant el territori i les comunitats locals en la dinamització del seu patrimoni. En un moment en què el món rural esdevé clau per al desenvolupament sostenible i per afrontar els reptes de futur, el Camí ramader de Marina posa en valor aquesta pràctica ancestral que uneix natura, cultura i comunitat. A més del valor cultural i ambiental, el Camí de Marina també promou el turisme sostenible, l’educació i la cooperació entre municipis.
A Avinyó, el programa d’activitats inclourà un tast de formatges i vins a càrrec del pastor del ramat i del celler Les Acàcies; i de l’espectacle de dansa «Pastor», a càrrec de Xavier Gumà. Totes les activitats tenen lloc a l’Institut Escola Barnola.
«Amb el pas del Camí de Marina per Avinyó, volem reivindicar el valor d’aquest patrimoni que ens connecta amb la nostra història i alhora ens projecta cap al futur com a comunitat viva i oberta», ha destacat Ingrid Vilardaga, tècnica responsable del projecte.
La iniciativa Camins de Vida 2025 convida a tots els veïns i visitants a participar i gaudir del pas del ramat i de les activitats programades, fent del camí un espai compartit de cultura, natura i tradició.
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- Dues fleques de Manresa i Berga, entre les que millor fan el pa de pagès
- Ensurt per la caiguda d'un llamp a prop de l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa: 'Semblava una explosió de gas
- Macrodispositiu per desallotjar més d’un centenar de persones d’un càmping il·legal de Mataró
- Detecten el mètode scalping a Manresa: estafen dues persones als caixers de la ciutat
- Els Bombers evacuen a 27 persones atrapades a l'estació del funicular de Sant Joan a Montserrat
- L'endemà del temporal: una pedra talla durant una hora la linia d'FGC de Manresa a Barcelona
- Confirmen que el segon cos trobat a Sant Quintí de Mediona és el pare del nen de Masquefa arrossegat per l'aigua