Cardona obre el procés del pressupost participatiu, dotat amb 35.000 euros
Ara ja es poden presentar propostes d’inversió, que més endavant seran sotmeses a votació
Redacció
L’Ajuntament de Cardona, de la mà de l’àrea de Participació Ciutadana, ha posat en marxa la quarta edició dels pressupostos participatius, iniciativa que el consistori ha batejat amb el nom de ‘Pren la paraula’. Hi destina un total de 35.000 euros dins del capítol d’inversions dels comptes municipals de l’any vinent perquè la ciutadania decideixi què fer-ne.
El procés consta de tres fases: presentació de propostes, validació tècnica i votació final. La primera fase és la que ja s’ha posat en marxa aquesta setmana, i s’allargarà fins al 6 d’octubre. Es tracta del període de presentació de propostes, que es podran fer efectives a través del web participa.cardona.cat o presencialment a una urna que s’habilitarà a les oficines municipals del consistori.
El pressupost municipal vigent preveu les despeses d’organització, coordinació i difusió d’aquest procés participatiu i plantejarà, de cara a l’any vinent, una aplicació pressupostària de 35.000 euros per a la inversió de la proposta que en surti guanyadora.
