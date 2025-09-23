El celler Abadal és el primer en incorporar la marca de consciència ambiental Fire Wine
El segell que reforça la idea de lluita contra el foc a través de la vinya ha estat creat pel CTFC de Solsona com a projecte europeu
Tenir un vi amb segell ambiental. Celler Abadal, amb la seu central a Santa Maria d'Horta d'Avinyó, és una de les principals empreses de la DO Pla de Bages i des d'avui pot col·locar als seus vins l'etiqueta Fire Wine, reconeguda a nivell europeu. Un treball del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) ha definit el segell i l'Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea va donar llum verda el juliol passat a la creació de les marques Fire Wine Resilent Landscape i la Fire Product Resilent Landscape. El Fire Wine està dedicada al sector del vi, però hi ha altres cultius i paisatges que també poden ajudar a preservar el paisatge en un moment d'altra pressió per les condicions meteorològiques que imposa el canvi climàtic. Aquest dimarts, celler i CTCF han signat el primer acord per poder disposar del segell.
El vi amb el segell Fire Wine voldrà dir que al darrere té una empresa preocupada pel medi ambient i que treballa perquè la gestió de les vinyes i de la finca vagi d'acord amb aquests criteris de preservar els paisatges i la producció. El paper de la vinya com a tallafoc, conegut històricament, ha reaparegut aquest estiu en el debat polític a partir dels grans incendis que van afectar bona part del territori de l'oest de la península.
A Abadal, celler de la família Roqueta, amb més de 800 anys d'història i de relació amb el vi, no han tingut dubtes a l'hora de contribuir al desenvolupament de l'estudi i de ser els primers a estrenar la distinció. Ramon Roqueta, propietari del celler, recorda que les generacions passades ja van impulsar el que ara definim com a resiliència o sostenibilitat "per preservar les arrels" i "la visió de futur és construir una marca amb prestigi, amb identitat, i un segons pilar, que és la sostenibilitat". Roqueta considera que el sector del vi "ha de tenir aquest reconeixement de protector del paisatge i l'entorn". "El Fire wine reconeix l'esforç de preservar el paisatge i de treballar-lo i fer-lo més bonic, perquè tenir el paisatge més bé és millorar en benestar, el benestar és salut i d'això ens en beneficiem tots", ha recalcat Roqueta.
Miquel Palau, enòleg d'Abadal, destaca que la relació amb el bosc, a Abadal, "està molt integrat amb el vi que es produeix, perquè qui coneix els nostres vins sap que sempre hem parlat dels matisos balsàmics que ens aporten les herbes aromàtiques i el bosc que envolten les parcel·les de vinya", i afegeix que "sempre hem tingut el compromís de cuidar la vinya i el bosc que hi ha a l'entorn". Les noves condicions del clima "ha fet que ens adaptem a fer una gestió forestal sostenible, que la pensem conjuntament amb la gestió de la vinya".
El projecte vol valorar la importància de "mantenir el mosaic", com explica Antoni Trasobares, director del CTFC, el tan comentat mosaic necessari per la lluita contra els incendis. Perquè pràcticament tothom coincideix que la presència del foc als boscos de casa nostra hi serà i el que es pretén resoldre és que els efectes que causi no siguin tant nefastos. Ramon Roqueta ha explicat que el 2017, el foc que hi havia es va aturar abans d'arribar a la zona de la casa i del celler justament per unes vinyes que hi tenen plantades. Trasobares indica que qui tingui el segell Fire Wine europeu voldrà dir que en aquest entorn de canvi climàtic i de més incendis en el que ens trobem hi ha un propietari que treballa "per tenir un espai de més seguretat per a les persones i pel paisatge". El director del centre manté que del que es tracta és "d'estar millor adaptats i tenir més seguretat amb les noves condicions del clima, que ja són una realitat, i això ho hem de fer amb la gent del territori i amb les empreses que hi ha al territori".
Soazig Darnay, la investigadora principal, veu la necessitat de tenir un segell com el que s'ha creat per què cal preservar el territori i creu que en el cas del Pla de Bages és una evidència que cal treballar per mantenir la vida en uns cellers que estan envoltats de paisatge. "Cada territori és diferent. "Alguns cellers tindran interès a incorporar el segell a l'ampolla, però d'altres s'ha de mirar que sigui com un discurs de fons", explica Darnay. "El segell, segons la investigadora, ha de servir per treballar tots plegats una millora del paisatge".
