Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Institucional

El diputat Jesús Naharro visita Sant Joan de Vilatorrada

El diputat Jesús Naharro visita Sant Joan de Vilatorrada

El diputat Jesús Naharro visita Sant Joan de Vilatorrada / Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada

Redacció

Manresa

El diputat Adjunt de l’Àrea d’Esports i Activitat Física de la Diputació de Barcelona, Jesús Naharro, va visitar la setmana passada les instal·lacions esportives de Sant Joan de Vilatorrada. L’alcalde, membres de l’equip de govern i el diputat van mantenir una reunió per abordar l’estat actual de l’esport al municipi, així com l’estat dels equipaments esportius municipals. Durant la trobada, des de la Regidoria d’Esports es va lliurar un document amb les necessitats actuals d’aquestes instal·lacions, amb l’objectiu d’explorar possibles col·laboracions futures.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents