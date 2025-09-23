Institucional
El diputat Jesús Naharro visita Sant Joan de Vilatorrada
Redacció
Manresa
El diputat Adjunt de l’Àrea d’Esports i Activitat Física de la Diputació de Barcelona, Jesús Naharro, va visitar la setmana passada les instal·lacions esportives de Sant Joan de Vilatorrada. L’alcalde, membres de l’equip de govern i el diputat van mantenir una reunió per abordar l’estat actual de l’esport al municipi, així com l’estat dels equipaments esportius municipals. Durant la trobada, des de la Regidoria d’Esports es va lliurar un document amb les necessitats actuals d’aquestes instal·lacions, amb l’objectiu d’explorar possibles col·laboracions futures.
