Els funiculars de Sant Joan i de la Santa Cova romandran tancats fins que culminin les tasques de neteja de la via
Ferrocarrils assegura que encara no poden fer una previsió de la reobertura del servei, interromput durant l'episodi de pluges del diumenge
Els funiculars de Sant Joan i de la Santa Cova romandran tancats fins que culminin les tasques de neteja de la via. Així ho han assegurat fonts de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya després que diumenge s'hagués d'interrompre el servei per la presència de pedres a la via a causa de la pluja. "En aquests moments, s'està treballant per la retirada dels sediments, les pedres i el fang acumulats per la pluja i el servei no es reprendrà fins que no es pugui garantir l'obertura amb totes les mesures de seguretat", han detallat fonts de Ferrocarrils.
Els Bombers van rebre l'avís per la incidència pels volts de dos quarts de quatre de la tarda, i van enviar diversos vehicles 4x4 a la zona. En total, es van haver d'evacuar 27 persones i cap d'elles no va prendre mal.
