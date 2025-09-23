El Mil·lenari de Montserrat porta la història del monestir a Roma
Una exposició dedicada als mil anys de l’abadia es podrà visitar de l’1 al 14 d’octubre al Pallazzo della Cancelleria
Montserrat i el Festival de Peralada volen junts a la capital italiana amb una agenda de concerts i conferències
Redacció
Com ja va passar amb l’exposició al Parlament Europeu (Brussel·les), el Mil·lenari de Montserrat permet explicar la història de l’Abadia transcendint l’àmbit nacional. D’aquesta manera, la pròxima setmana s’inaugurarà al Pallazzo della Cancelleria de Roma una exposició dedicada al monestir i que vol donar a conèixer com Montserrat és un exemple pràctic del fet que la Regla de Sant Benet ha contribuït a la construcció d’Europa com a comunitat.
Concretament, del dimecres 1 al dimarts 14 d’octubre el Pallazzo della Cancelleria, un edifici d’estil renaixentista pertanyent a la Santa Seu, i que compta amb la condició d’extraterritorialitat, acollirà l’exposició. L’edifici data del segle XV i forma part del patrimoni de la humanitat declarat per la Unesco l’any 1990. L’exposició, projectada en italià i que portarà per nom «Montserrat: una contribuzione benedettina nella costruzione dell’Europa».
La mostra es compon de recursos tecnològics destinats a expressar els valors benedictins que han fet de l’Abadia de Montserrat un exemple viu de la construcció d’Europa i de l’aplicació de la Regla de Sant Benet. Segons fonts de l’Abadia, mitjançant un llenguatge contemporani i seguint els corrents comunicatius més actuals, es vol explicar l’essència de les virtuts benedictines a partir d’elements com el mateix lema escollit pel Mil·lenari (Ora, Lege, Labora, Rege te Ipsum, In Communitate), posant un especial èmfasi en el valor de comunitat, i explicar l’essència de Montserrat com a monestir i santuari, que s’ha mantingut inalterada al llarg de mil anys.
Per fer-ho es comptarà amb recursos que permetran als visitants de l’exposició gaudir d’una experiència immersiva que els portarà a visitar els llocs del monestir que habitualment són inaccessibles. Així mateix, l’exposició també oferirà testimonis de persones tant de caràcter anònim com de reconeixement internacional que exposaran les diferents maneres de viure i entendre Montserrat.
L’exposició s’ofereix conjuntament amb el suport de la Direcció General d’Afers Religiosos i del Departament d’Acció Exterior de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la seva delegació a Itàlia.
L’acte d’inauguració oficial està previst per al pròxim divendres a 2/4 de 12 del migdia, i s’hi espera la presència de diferents autoritats de la cúria romana, dels màxims representants de l’Abadia de Montserrat -el P. Manel Gasch, abat de Montserrat, i el P. Bernat Juliol, comissari del Mil·lenari- i de Salvador Illa, president de la Generalitat de Catalunya. Durant l’acte també es comptarà amb l’Escolania de Montserrat, que oferirà diferents interpretacions musicals.
Concerts i conferències
Amb motiu del Mil·lenari i com a preludi del 40è aniversari del Festival de Peralada, coincidint també amb l’Any Jubilar, Roma serà l’escenari d’una edició singular del festival empordanès. De l’1 al 3 d’octubre, diferents espais emblemàtics de la capital italiana acolliran concerts i conferències que conjuntament amb l’exposició posaran en valor el diàleg entre espiritualitat, patrimoni i creació artística.
Els primers concerts organitzats pel Festival de Peralada arribaran la tarda de l’1 d’octubre a l’Ambaixada d’Espanya davant la Santa Seu i l’Orde de Malta. A les 6 de la tarda, el quartet de saxòfons Kebyart oferirà La Grande Bellezza, un programa que transita entre la tradició i la modernitat amb obres de Stravinsky, Bernat Vivancos, antic escolà de Montserrat, i Nino Rota. Seguidament, a 3/4 de 7, Vespres d’Arnadí oferirà el concert Corelliana, amb un programa centrat en el Concerto grosso amb obres de Corelli, Scarlatti, Händel i Geminiani i que traçarà un mapa sonor del barroc instrumental europeu sota la direcció de Dani Espasa i amb Farran Sylvan James com a concertino.
El dijous 2 d’octubre i de nou sota l’organització del Festival de Peralada, els concerts deixaran pas a la conferència «Mil·lenari de Montserrat: de Terradellas a Vivancos» -ambdós antics escolans de Montserrat-, a càrrec del P. Jordi-A. Piqué, monjo de Montserrat i prior de Montecassino, i del compositor Bernat Vivancos. La conferència serà a la Reial Acadèmia d’Espanya a Roma a les 5 de la tarda. A continuació, la música tornarà a ser la protagonista, a l’església de San Pietro in Montorio, que serà l’escenari del concert Terradeglias a la Ciutat Eterna. El concert està dedicat al compositor català Domènec Terradellas, figura clau del barroc europeu amb estrets vincles amb Roma.
Finalment, el divendres 3 d’octubre s’oferiran els dos últims concerts. A 2/4 de 6 de la tarda, a la Casa dei Cavalieri di Rodi, el grup Cantoría oferirà el programa El Jubilate, dedicat a la música renaixentista ibèrica amb obres de Mateu Fletxa «El Vell», Bartomeu Cárceres i diversos autors anònims.
Per cloure aquest cicle de concerts, la Basílica de Sant’Anselmo all’Aventino acollirà a les 8 del vespre el concert de l’Escolania de Montserrat, dirigida per Pau Jorquera, amb la participació de la Capella de Música de Montserrat i de la soprano Sara Blanch.
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- Dues fleques de Manresa i Berga, entre les que millor fan el pa de pagès
- Ensurt per la caiguda d'un llamp a prop de l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa: 'Semblava una explosió de gas
- Macrodispositiu per desallotjar més d’un centenar de persones d’un càmping il·legal de Mataró
- Detecten el mètode scalping a Manresa: estafen dues persones als caixers de la ciutat
- Visitants de Montserrat afectats pel temporal: 'L'aigua queia per tot arreu i patíem per la gent que estava caminant per la muntanya
- Els Bombers evacuen a 27 persones atrapades a l'estació del funicular de Sant Joan a Montserrat
- L'endemà del temporal: una pedra talla durant una hora la linia d'FGC de Manresa a Barcelona