La tempesta deixa Monistrol de Montserrat sense aigua apta per al consum humà
L'Ajuntament ha posat a disposició un camió cisterna amb aigua potable per a la població mentre l'aigua no surti clara de l'abastament de la Font Gran
L’Ajuntament de Monistrol de Montserrat ha declarat l’aigua de la Font Gran, el principal punt de captació del municipi, no apta per al consum humà a causa de la terbolesa provocada per les pluges torrencials del cap de setmana. En un comunicat, el consistori ha detallat que l’aigua no es pot utilitzar ni per beure ni per cuinar, tot i que sí que és apta per a altres usos quotidians, com la higiene personal, la neteja o el reg.
"Amb la gran quantitat d'aigua que va caure es va arrossegar molta sorra i en aquests moments no es compleixen els paràmetres sanitaris per al consum de boca", ha explicat l’alcaldessa del municipi, Núria Carreras, que ha detallat que durant l’episodi de diumenge es van registrar fins a 140 litres per metre quadrat al municipi "en molt poca estona".
Dilluns a la tarda es va posar a disposició dels veïns un camió cisterna amb aigua potable, que va canviant d’ubicació per donar servei a diferents punts del poble. Aquest dimarts, ha funcionat de 9 del matí a 9 del vespre en indrets com la Font Gran, l’Era, la plaça Països Catalans, la urbanització del Cap de Bou i el carrer Balmes. A més, aquest dimarts, a les 6 de la tarda, s’ha convocat una reunió amb els veïns per informar-los sobre la situació, a l'espai de Can Gibert.
Aigües de Catalunya està realitzant un seguiment continuat de la qualitat de l’aigua i informarà de qualsevol canvi en la situació. Carreras confia que, si no torna a ploure, la situació es pugui resoldre al llarg d’aquesta setmana, una vegada el cicle de l’aigua acabi d’arrossegar la sorra acumulada.
