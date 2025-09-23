El Ple del Consell Comarcal del Bages aprova mocions en suport al Pacte Nacional per la Llengua i per aturar el genocidi a Gaza
Cap de les dues mocions, presentades per ERC i Comuns, va aconseguir un suport unànime
Redacció
El Ple del Consell Comarcal del Bages va aprovar en el ple de setembre, celebrat aquest dilluns, dues mocions: una corresponent a l’adhesió al Pacte Nacional per la Llengua i en defensa dels drets lingüístics, i una altra per aturar el genocidi a Gaza i defensar els drets del poble palestí.
Per una banda, la referent a les polítiques lingüístiques, moció proposada pel grup comarcal d’ERC, fa que l'ens comarcal se sumi al Pacte Nacional per la Llengua, «un full de ruta que té per objectiu reforçar l’ús social del català, garantir els drets lingüístics i avançar cap a la plena oficialitat de la llengua». «El text aprovat posa en relleu el paper clau de les institucions locals per fomentar l’ús del català en tots els àmbits i reforçar-ne la cohesió social», detallen fonts del Consell.
Entre els acords, destaquen la redacció d’un pla comarcal d’impuls del català, el suport a les taules locals per la llengua, la incorporació de clàusules lingüístiques en la contractació administrativa, i la defensa del català com a llengua vehicular a l’escola i llengua d’acollida per a les persones nouvingudes. A més, s’insta la Generalitat a crear amb la màxima celeritat una oficina de protecció dels drets lingüístics i a actuar amb fermesa davant els atacs judicials contra la immersió lingüística.
Els 13 punts de la moció es van votar de manera separada. Els republicans, juntament amb el PSC i Confluència (la marca dels Comuns) van votar a favor de tots els punts. Els punts 1 i 2 van comptar amb els vots contraris de Junts i la CUP i amb l’abstenció d'Ara Pacte Local. Dels punts del 3 al 13 hi van votar a favor tots els grups menys els cupaires, que es van abstenir.
Moció per aturar el genocidi a Gaza
El Ple també va aprovar una moció proposada pel grup de Confluència per «condemnar el genocidi i les vulneracions del dret internacional comeses per l’Estat d’Israel contra la població civil palestina». El text denuncia «l’ofensiva militar a la Franja de Gaza i el bloqueig sistemàtic d’aliments, aigua i medicaments, i exigeix l’alto el foc immediat, l’aixecament del bloqueig i el compliment de les resolucions de les Nacions Unides».
La moció inclou mesures de compromís institucional com «l’aprovació d’una instrucció de contractació pública responsable que exclogui empreses vinculades a l’ocupació i a la vulneració de drets humans, el suport a mecanismes internacionals de responsabilitat jurídica i la condemna de qualsevol forma d’antisemitisme o islamofòbia». També es dona suport explícit a la Global Sumud Flotilla, «una iniciativa civil d’ajuda humanitària salpada des de Barcelona, i s’insta el Govern d’Espanya a aplicar mesures concretes com l’embargament d’armes a Israel i la limitació del trànsit d’armament als ports catalans». La moció va comptar amb els vots a favor d’ERC, PSC, CUP i Confluència, i amb les abstencions Junts i Ara Pacte Local.
