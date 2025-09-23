Sant Joan prepara l’adequació interior del Mas Llobet per fer-ne un centre cultural
Les obres, que s’executaran el 2026, arriben després de la consolidació que ja s’ha fet de l’immoble, mentre se’n defineixen els usos
L’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada preveu afrontar durant el 2026 la segona fase del projecte de rehabilitació del Mas Llobet, que se centrarà en el condicionament de l’interior per convertir-lo en un espai cultural i per a les entitats. De moment, s’ha fet l’aprovació del projecte, amb la idea que d’aquí a uns pocs mesos es puguin iniciar els treballs, a càrrec de la mateixa empresa que ja va realitzar la primera part de les obres.
Precisament, aquesta fase prèvia, que es va enllestir a començament d’any, va servir per consolidar l'edifici, que estava en desús per motius de seguretat, de manera que es va reforçar l’estructura de l’immoble, de dues plantes, es van restaurar i reconstruir els murs, es van arreglar esquerdes, i es van substituir o reparar les bigues de fusta dels sostres, que era una de les parts més malmeses, amb falsos sostres ensorrats o amb forats. Tot plegat, va servir per deixar l’edifici a punt per poder-hi entrar i poder condicionar el seu interior, que és el que es farà ara. En concret, amb aquesta segona fase «farem un repartiment dels espais interiors», apunta l’alcalde de Sant Joan, Jordi Solernou, així com l’adequació dels accessos pensant en criteris que s’adeqüin a les normatives de mobilitat. De fet, durant la primera fase ja s’han fet unes primeres intervencions en aquest sentit, amb la construcció d’una nova escala per accedir al pis superior, de sota cobert, i amb l’enderroc del terrat de la façana sud, a l’hora que s’han preparat els fonaments per a la instal·lació d’una nova escala exterior. Ara, s’hauran de completar aquests treballs, així com la construcció de les diverses dependències que tindrà l’immoble, els serveis, i la instal·lació d’un ascensor que comuniqui les plantes de l’edifici. També s’hauran de reparar i reconstruir els tancaments i fer els acabats exteriors en façanes i cobertes.
Tot plegat té un cost que puja a gairebé mig milió d’euros, que l’Ajuntament preveu afrontar amb l’ajuda d’una subvenció ja concedida de 200.000 euros, i en vol demanar 200.000 més de crèdit. Més endavant hi haurà de fer noves inversions amb les successives fases que hauran de completar l’equipament, i que inclouen des dels acabats i el mobiliari, fins a l’adequació de tot l’entorn amb terrassetes en forma de graderia per salvar el desnivell del terreny, en un projecte que es preveu de llarg recorregut. Mentrestant, l’Ajuntament continua treballant per concretar els usos que haurà de tenir aquest futur centre cultural (i en què es contempla una modificació dels que té actualment, també prevista per al 2026). Sobre aquesta qüestió, s’haurà d’entrar en detall, però d’entrada l’Ajuntament té clar que el Mas Llobet ha d’esdevenir un centre cultural i per a les entitats, amb la idea que puguin disposar d’un lloc on reunir-se i guardar el seu material, i no tan sols com a espai de magatzem, sinó museístic, amb la idea que es pugui exposar per ser visitat.
El Mas Llobet de Sant Joan és una masia protegida com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), i està molt ben ubicada dins del nucli urbà. Es tracta d’un conjunt arquitectònic format pel mas i altres construccions adjacents, i que el creixement urbanístic de Sant Joan el va acabar integrant dins del nucli.
