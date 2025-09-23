Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sant Vicenç de Castellet reprèn el «Bus a Peu» per anar a l’escola

L’Ajuntament impulsa de nou aquesta iniciativa per fomentar hàbits saludables entre l’alumnat de primària

El «Bus a Peu» ja fa uns anys que funciona a Sant Vicenç

El «Bus a Peu» ja fa uns anys que funciona a Sant Vicenç / Arxiu/Ajuntament de Sant Vicenç

Redacció

Sant Vicenç de Castellet

L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha tornat a posar en marxa el servei «Bus a Peu», coincidint amb l’inici del curs escolar 2025-2026. Aquest projecte, que forma part del Pla Local de Salut aprovat l’any 2019, vol promoure la mobilitat sostenible i la salut entre els infants del municipi.

El servei està adreçat a l’alumnat de 1r a 6è de primària i, com a novetat, també hi poden participar els infants d’I5 que tinguin germans inscrits al servei. El «Bus a Peu» compta amb dues línies diferenciades. La línia 1, que correspon a l'alumnat que va a l’escola Puigsoler, té un recorregut que passa per: Plaça Espanya, carrer Eduardo Penya amb Goya, Bisbe Perelló amb Goya, Sant Joan de Dalt (davant la farmàcia) i fins a l’escola Puigsoler. La línia 2, per anar a l’escola Sant Vicenç, passa per: Plaça Catalunya, carrer Llibertat al parc infantil, Plaça del Pi, Plaça de l’Ajuntament i escola Sant Vicenç.

Cada línia disposa de monitoratge responsable d’acompanyar els infants i garantir la seguretat durant el trajecte. Les rutes inclouen parades de dos minuts per recollir els alumnes inscrits abans d’arribar al centre educatiu. Per poder utilitzar el servei, cal omplir la butlleta d’inscripció, disponible als centres escolars o a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament.

