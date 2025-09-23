Súria estrenarà la nova biblioteca el mes de maig vinent
Les obres de construcció de l’edifici del nou centre cultural es troben en una fase molt avançada i s’enllestiran en les pròximes setmanes
Redacció
Les obres de construcció de la nova biblioteca i centre cultural de Súria, al solar de l’antic cinema Califòrnia, encaren la recta final i és previst que s’enllesteixen en les pròximes setmanes. Posteriorment, es portaran a terme els treballs d’equipament general, la instal·lació del mobiliari i el trasllat del fons bibliogràfic i audiovisual per tal que l’edifici pugui entrar en servei cap al mes de maig vinent.
Els treballs de la nova Biblioteca-Centre Cultural de Súria es van iniciar l’abril de l’any passat a l’espai del Califòrnia, a partir d’un projecte original de l’arquitecte Javier de las Heras. L’edifici disposarà d’una planta baixa i dues plantes superiors, amb una superfície total d’uns 1.800 metres quadrats. A més de les àrees destinades al fons bibliogràfic i audiovisual, també hi haurà sala d’actes, espai d’exposicions, ascensor i cafeteria a la planta baixa, entre altres serveis. Serà un edifici amb grans obertures, tindrà una escala oberta a l’interior per vertebrar els espais, i la coberta incorporarà una gran lluerna que il·luminarà tot l’interior.
Segons fonts municipals, el nou espai «vol ser un equipament obert a la cultura tradicional i les noves tendències, esdevenint un espai obert a l’activitat, la difusió i la dinamització cultural per a persones de totes les edats». Es tracta d’una de les inversions públiques més importants en la història de la vila, amb un pressupost previst de 3, 7 milions d’euros, amb aportacions de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Súria.
La Corporació Municipal ha fet recentment una visita a l'edifici convocada pel govern municipal. Durant el recorregut, l’alcalde Albert Coberó va explicar les previsions sobre l’evolució de les obres de l’edifici i del seu entorn, així com la planificació d’usos dels espais interiors del nou equipament municipal.
Durant aquest mes de setembre, els treballs de construcció van fer necessària la instal·lació de dues grues de grans dimensions. També es va restringir parcialment el pas de vehicles pel carrer Pius Macià a l’alçada de l’espai del Califòrnia.
Enguany s’han complert 75 anys del servei de biblioteca pública a Súria. El primer local de la Biblioteca va ser inaugurat el juliol de 1950 a l’avinguda Santa Bàrbara. Aquestes instal·lacions van ser substituïdes el juny de 1987 per les actuals dependències al carrer Tarragona, que l’any vinent deixaran pas a la nova Biblioteca-Centre Cultural.
