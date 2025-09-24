Arnau Sardà, model de 22 anys: «Faig 1,85 i moltes marques m'han dit que 'no' per ser 'baixet'»
El bagenc té representació en set països i ha treballat amb marques com Bershka, Adidas, New Balance, Audemars Piguet o Zalando
Hi ha dos tipus de persona. Els que saben posar a les fotos i els que acabem amb un miler d’instantànies i gairebé cap del nostre gust. L’Arnau Sardà (Sant Vicenç de Castellet, 2002) és de l’admirable grup dels primers. La seva professió el delata a l’instant. Té una presència magnètica. Porta un look streetwear desenfadat. Inspira autoconfiança, versatilitat i autenticitat, tres característiques clau per a qualsevol que, com ell, es dediqui al modelatge.
Fa uns anys, Sardà no fantasiejava amb viure de la seva imatge. Volia formar el seu «propi projecte empresarial», així que va començar a Barcelona un grau d’Emprenedoria. Però un canvi de look va acabar derivant en un gir inesperat en la seva vida. Visualitzes el cantant Justin Bieber? Quan cantava «Baby» i lluïa una memorable cabellera. «Així és com el portava jo, fins i tot, més llarg», diu Sardà. Un dia va rapar-se i llavors, motivat per un amic model, va potenciar la seva presència a internet. Fotos professionals i elegància van acabar obrint-li les portes de l’agència Uniko a Barcelona el 2022.
Va compaginar les primeres feines com a model de moda amb la carrera. Però l’exigent dinàmica del grau el van dur a una situació insostenible. S’havia de posicionar. El dilema de moda proclamar-se o ‘Team Jeremiah’ o el ‘Team Conrad’després de veure «El verano en que me enamoré» és minúscul al costat de la decisió que havia de prendre. S’hi jugava el futur. O estudiar o ser model a temps complet. I va triar la segona.
Una oportunitat irrefutable va fer-lo prendre la decisió. Durant un viatge a Corea en el marc d’un projecte de la carrera, va signar amb una agència local. Durant la seva estada, com és habitual en el sector, van buscar-li feina. «Em van oferir desfilar a la Fashion Week», diu. I llavors va arribar a una conclusió: «no cal una carrera per ser emprenedor». I s’hi va llançar.
La cara menys visible de la moda
És un sector exigent. «Hi ha qui no veu més enllà del físic i això pot arribar a desanimar», destaca. Un model ha d'estar preparat per als estàndards canviants i no sempre assolibles. Fa uns anys es buscaven cossos més masculins, «amb barba i molt múscul», mentre que ara la tendència és apostar per «nois joves molt més prims que jo», comenta. «A mi m'ha limitat molt l'alçada. «Faig 1,85 i moltes marques m'han dit que 'no' per ser 'baixet'», assegura. Les comparacions són «inevitables», confessa, però ell vol ser valorat tal com és i no per ser la «replica de ningú».
Té representació a Barcelona, Milà, Londres, Corea, Suïssa, Alemanya i Nova York. Ara, està a punt de marxar a aquesta última a treballar uns mesos. Ha col·laborat amb marques com Bershka, Adidas, New Balance, Audemars Piguet o Zalando. Amb l’última, va filmar amb l’actriu Sarah Jessica Parker. Podria ser un preludi del seu futur.
«M’agradaria dedicar-me a la interpretació», avança. No té formació, però afirma que la seva professió hi té bastant a veure. «A les campanyes, hem d’actuar per transmetre el missatge», assegura Sardà. Abans, però, vol assolir el seu «gran somni com a model», desfilar per Dsquared2 a les Fashion Weeks de Milà o Nova York. Si tanca els ulls, s’hi visualitza. Tant davant de l’escenari com passejan per les passarel·les més destacades. «Si he arribat on soc ara, sent d'un poble petit on no hi ha oportunitats al sector de la moda i vivint a una hora de la capital, qui diu que no pugui aconseguir-ho?», es pregunta. «No hi ha limitacions. És igual que t'hagin tancat les portes 99 vegades, sempre se t'acabarà obrint alguna», sentencia. I així és com molts somnis comencen. Ara, només cal esperar. El seu talent farà la resta.
Subscriu-te per seguir llegint
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- Dues fleques de Manresa i Berga, entre les que millor fan el pa de pagès
- Ensurt per la caiguda d'un llamp a prop de l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa: 'Semblava una explosió de gas
- Macrodispositiu per desallotjar més d’un centenar de persones d’un càmping il·legal de Mataró
- Detecten el mètode scalping a Manresa: estafen dues persones als caixers de la ciutat
- Visitants de Montserrat afectats pel temporal: 'L'aigua queia per tot arreu i patíem per la gent que estava caminant per la muntanya
- Els Bombers evacuen a 27 persones atrapades a l'estació del funicular de Sant Joan a Montserrat
- El bisbat considera que el rector ultra de Manresa dona mala fama a l’Església