Cardona dedica el mes d’octubre al paisatge gastronòmic i històric de la sal
Es faran demostracions culinàries, xerrades, presentacions i una caminada geològica
La Fundació Cardona Històrica (FCH) impulsa el cicle «Octubre +SAL» per posar en relleu el paisatge gastronòmic i històric de la sal de Cardona mitjançant activitats com demostracions culinàries, xerrades, presentacions i una caminada geològica.
El cicle compta amb la implicació de diverses institucions com l’Ajuntament de Cardona, l’Arxiu Històric de Cardona, Bages Turisme i el Geoparc de la Catalunya Central en el marc de la distinció de Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia.
L’Obrador de la Sal
Un dels plats forts del cicle és la inauguració de l’Obrador de la Sal de Cardona dins el recinte del Parc Cultural de la Muntanya de Sal prevista per al 8 d’octubre. Aquest espai es destinarà a l’envasat i etiquetat de la Sal de Cardona mitjançant la col·laboració amb el servei de Teràpia Ocupacional de l’AMISOL, associació que treballa a favor de la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual. D’aquesta manera, la Sal de Cardona incorpora la visió social al seu projecte. Aquesta actuació ha estat finançada amb un ajut Leader del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.
L’Obrador de la Sal acollirà el 29 d’octubre la sessió col·lectiva del Bages del programa Biosphere, segell que certifica el turisme sostenible i el foment de l’autenticitat social i cultural de les destinacions, que enguany tracta de l’impacte social.
La popular Maria Nicolau cuinarà amb sal cardonina
La gastronomia també tindrà un paper important. Concretament, el cicle comptarà amb dos show cookings protagonitzats per xefs de primer nivell: Maria Nicolau i Jordi Llobet.
El primer tindrà lloc el 2 d’octubre dins la Muntanya de Sal i anirà a càrrec de Maria Nicolau sota el títol «Cuina SALvatge». La cuinera prepararà un verat curat a la Sal de Cardona, marinat i flamejat.
El segon taller gastronòmic el realitzarà el xef Jordi Llobet, ambaixador de la Sal de Cardona, en el context de la Fira de la Llenega de Cardona del 26 d’octubre.
«Amb aquest cicle volem destacar la importància de la sal de Cardona des de diferents vessants com la història, la geologia, la gastronomia o la cultura. La sal ha estat la raó de ser de Cardona, però també és una aposta de futur», explica Francesc Ponsa, director general de la FCH.
Sal amb història
La Sal de Cardona compta amb més de 6.500 anys d’explotació. Trobem moltes referències històriques sobre les propietats de la sal de Cardona, com la que va fer Pere el Venerable, abat de Cluny, a inicis del segle XII, destacant les virtuts terapèutiques d’aquesta sal.
En aquest context, Andreu Galera, director de l’Arxiu Històric de Cardona, impartirà el 25 d’octubre la conferència «‘Salis gemma vocetur’: consum i usos de la sal de Cardona».
Per la seva part, Sigmadot, el Museu de Geologia de la UPC i el Consell Científic del Geoparc de la Catalunya Central organitzen l’11 d’octubre una caminada geològica pels voltants de Cardona i de la seva Muntanya de Sal per conèixer la formació d'un fenomen geològic excepcional i identificar la deformació de les sals.
Aquestes accions s’emmarquen en la campanya «12 mesos, 12 paisatges», amb motiu del títol de Regió Mundial de la Gastronomia a Catalunya, que té per objectiu la reivindicació de la diversitat alimentària i territorial de Catalunya explorant la riquesa de productes alimentaris i cuines que floreixen en cada paisatge gastronòmic. El mes d’octubre està dedicat a la sal, juntament amb els boscos i rius de muntanya.
