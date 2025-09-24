Detenen un veí de Castellbell per presentar-se a casa d'un regidor i amenaçar-lo de mort: "Vam patir per si ens feia mal"
El segon tinent d'alcalde, Francesc Devant, explica que és el segon cop que rep amenaces per part de l'arrestat, amb qui té un judici pendent
"Ens vam endur un bon ensurt. Teníem por que ens fes mal". Així ho explica el regidor d'Urbanisme i urbanitzacions i Via pública i obres de Castellbell i el Vilar, Francesc Devant, que aquest dimarts a mitjanit va rebre amenaces i insults per part d'un veí del municipi, de 31 anys, que es va presentar a casa seva, on també hi havia la seva dona i el seu net. Es tracta d'un home amb qui té una causa oberta per un altre episodi d'amenaces que va tenir lloc fa just un any. Els Mossos el van detenir dimarts, poc després de l'incident, per un delicte d'obstrucció a la justícia, tenint en compte que hi ha un judici pendent que se celebrarà aquest dijous als Jutjats de Manresa.
El procés judicial, tal com ha avançat Nació Manresa, es remunta al 2 de setembre del 2024, quan el detingut el va començar a increpar mentre ell era a dins del seu cotxe. "Em va amenaçar de mort i em va dir que em cremaria la casa", lamenta el regidor, que assegura que, fins aquell moment, el tenia vist del poble, "però no existia cap conflicte previ que pogués motivar aquelles amenaces".
En aquell moment, el regidor ja va presentar una denúncia als Mossos d’Esquadra. Ara, més d’un any després, sospita que l’agressor el va anar a buscar a casa seva arran de la citació judicial prevista per aquest dijous. "Va obrir la porta la meva dona i va preguntar per a mi. Quan m’hi vaig acostar, em va tornar a amenaçar i a insultar descaradament", relata el regidor. Segons explica, va intentar calmar-lo, però l’home va trigar prop de deu minuts a marxar.
"El que més greu em sap és que a casa hi havia el meu net, de 9 anys, que ho va veure tot i encara està espantat", lamenta. El regidor admet que van arribar a témer per la seva integritat física. L’agressor va ser detingut poques hores després pels Mossos i, posteriorment, va passar a disposició judicial. El judici se celebrarà aquest dijous al jutjat d’instrucció número 4 de Manresa.
