Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Mor una veïna de Sant Fruitós amb obesitat mòrbida després de ser rescatada a casa seva per part dels Bombers

La Policia Local va tallar el trànsit a la carretera de Vic durant l'estona que va durar la intervenció dels serveis d'emergències per traslladar-la a l'hospital

Desplegament dels serveis d'emergències a la carretera de Vic

Desplegament dels serveis d'emergències a la carretera de Vic / ARXIU PARTICULAR

Redacció

Manresa

Una veïna de Sant Fruitós de 45 anys ha mort per causes naturals després de ser traslladada d’urgència aquest dimarts a l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. L’operatiu de trasllat, que va comptar amb la participació dels Bombers i del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), va requerir tallar puntualment el trànsit a la carretera de Vic del municipi.

L’avís es va rebre cap a un quart de vuit del vespre. Fins al lloc s’hi van desplaçar dues ambulàncies del SEM, i en constatar la necessitat d’un ingrés hospitalari i la dificultat per evacuar-la per l’escala, es va activar el suport dels Bombers, que hi van acudir amb un vehicle autoescala, tal com s’acostuma a fer en aquests casos per facilitar un trasllat ràpid.

Malgrat tots els esforços, la dona va morir hores després a l’hospital. L’alcalde de Sant Fruitós, Joan Carles Batanés, ha expressat el seu condol a la família i als amics de la veïna, "molt coneguda i estimada al municipi".

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Canvi d'hora d'octubre a Catalunya: data exacte, efectes i resposta als dubtes. Dormirem més?
  2. Ensurt per la caiguda d'un llamp a prop de l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa: 'Semblava una explosió de gas
  3. Visitants de Montserrat afectats pel temporal: 'L'aigua queia per tot arreu i patíem per la gent que estava caminant per la muntanya
  4. El missatge de Ramon Vallès, el pilot viral d'Igualada: 'És molt improbable que un avió surti amb el dipòsit ple
  5. El bisbat considera que el rector ultra de Manresa dona mala fama a l’Església
  6. Així ha quedat el camí de la Santa Cova després de l’aiguat
  7. Descobreixen el sorprenent origen dels primats: no van sorgir en selves tropicals
  8. El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys

Detenen un veí de Castellbell per presentar-se a casa d'un regidor i amenaçar-lo de mort: "Vam patir per si ens feia mal"

Detenen un veí de Castellbell per presentar-se a casa d'un regidor i amenaçar-lo de mort: "Vam patir per si ens feia mal"

Què ha passat amb una orca de Marineland, a França? Gran polèmica i resposta del parc

Què ha passat amb una orca de Marineland, a França? Gran polèmica i resposta del parc

BeGI reclama una regulació dels clubs de cànnabis a Berga i alerta de la possible obertura d’un local

BeGI reclama una regulació dels clubs de cànnabis a Berga i alerta de la possible obertura d’un local

Mor una veïna de Sant Fruitós amb obesitat mòrbida després de ser rescatada a casa seva per part dels Bombers

Mor una veïna de Sant Fruitós amb obesitat mòrbida després de ser rescatada a casa seva per part dels Bombers

Assajos d’immunoteràpia CAR-T obren una nova via per frenar l’avenç de l’esclerosi múltiple

Assajos d’immunoteràpia CAR-T obren una nova via per frenar l’avenç de l’esclerosi múltiple

Pedro J. Ramírez: «Tres grans empreses espanyoles van posar tres milions d’euros cadascuna per finançar el meu acomiadament d’‘El Mundo’»

Pedro J. Ramírez: «Tres grans empreses espanyoles van posar tres milions d’euros cadascuna per finançar el meu acomiadament d’‘El Mundo’»

L’Ajuntament d’Igualada felicita la centenària Maria Gili Vidal

L’Ajuntament d’Igualada felicita la centenària Maria Gili Vidal

Els bolets i els vins del Pla de Bages, protagonistes de la tardor gastronòmica al Berguedà

Els bolets i els vins del Pla de Bages, protagonistes de la tardor gastronòmica al Berguedà
Tracking Pixel Contents