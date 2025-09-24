Mor una veïna de Sant Fruitós amb obesitat mòrbida després de ser rescatada a casa seva per part dels Bombers
La Policia Local va tallar el trànsit a la carretera de Vic durant l'estona que va durar la intervenció dels serveis d'emergències per traslladar-la a l'hospital
Redacció
Una veïna de Sant Fruitós de 45 anys ha mort per causes naturals després de ser traslladada d’urgència aquest dimarts a l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. L’operatiu de trasllat, que va comptar amb la participació dels Bombers i del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), va requerir tallar puntualment el trànsit a la carretera de Vic del municipi.
L’avís es va rebre cap a un quart de vuit del vespre. Fins al lloc s’hi van desplaçar dues ambulàncies del SEM, i en constatar la necessitat d’un ingrés hospitalari i la dificultat per evacuar-la per l’escala, es va activar el suport dels Bombers, que hi van acudir amb un vehicle autoescala, tal com s’acostuma a fer en aquests casos per facilitar un trasllat ràpid.
Malgrat tots els esforços, la dona va morir hores després a l’hospital. L’alcalde de Sant Fruitós, Joan Carles Batanés, ha expressat el seu condol a la família i als amics de la veïna, "molt coneguda i estimada al municipi".
