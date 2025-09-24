Detinguts dos homes com a presumptes autors de robatoris a comerços de Cardona
Els fets van tenir lloc la setmana passada
La Policia Local de Cardona ha detingut aquest dimecres al matí dos homes com a presumptes responsables de diversos robatoris comesos la setmana passada al municipi. Concretament, se'ls acusa d’un robatori amb força a la Fruiteria Cardona i d’un intent de robatori al Bar Turista.
Arran dels fets, els agents van obrir una investigació per identificar i localitzar els autors. Gràcies al treball de recerca policial i a la col·laboració dels Mossos d'Esquadra, els sospitosos han pogut ser detinguts i posats a disposició judicial.
La Policia Local ha volgut destacar que aquestes actuacions formen part del compromís del cos amb la tranquil·litat i seguretat de tots els veïns i comerços de Cardona.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Canvi d'hora d'octubre a Catalunya: data exacte, efectes i resposta als dubtes. Dormirem més?
- Ensurt per la caiguda d'un llamp a prop de l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa: 'Semblava una explosió de gas
- Visitants de Montserrat afectats pel temporal: 'L'aigua queia per tot arreu i patíem per la gent que estava caminant per la muntanya
- El bisbat considera que el rector ultra de Manresa dona mala fama a l’Església
- Així ha quedat el camí de la Santa Cova després de l’aiguat
- Descobreixen el sorprenent origen dels primats: no van sorgir en selves tropicals
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- El missatge de Ramon Vallès, el pilot viral d'Igualada: 'És molt improbable que un avió surti amb el dipòsit ple
Zelenski avisa l'ONU que "cap institució pot detenir el vessament de sang": "Les armes decideixen qui sobreviu"
Primera cançó en català d'OT 2025: el protagonista de Jan i Júlia del Kursaal de Manresa n'és l'autor
Transgourmet llança “Joves Xefs”, el concurs apadrinat pels Hermanos Torres que premia el talent dels estudiants d’hostaleria
Patrocinat per