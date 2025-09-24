Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Detinguts dos homes com a presumptes autors de robatoris a comerços de Cardona

Els fets van tenir lloc la setmana passada

Un cotxe de la policia local de Cardona

Un cotxe de la policia local de Cardona / arxiu

Alba Díaz

Alba Díaz

Cardona

La Policia Local de Cardona ha detingut aquest dimecres al matí dos homes com a presumptes responsables de diversos robatoris comesos la setmana passada al municipi. Concretament, se'ls acusa d’un robatori amb força a la Fruiteria Cardona i d’un intent de robatori al Bar Turista.

Arran dels fets, els agents van obrir una investigació per identificar i localitzar els autors. Gràcies al treball de recerca policial i a la col·laboració dels Mossos d'Esquadra, els sospitosos han pogut ser detinguts i posats a disposició judicial.

La Policia Local ha volgut destacar que aquestes actuacions formen part del compromís del cos amb la tranquil·litat i seguretat de tots els veïns i comerços de Cardona.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Canvi d'hora d'octubre a Catalunya: data exacte, efectes i resposta als dubtes. Dormirem més?
  2. Ensurt per la caiguda d'un llamp a prop de l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa: 'Semblava una explosió de gas
  3. Visitants de Montserrat afectats pel temporal: 'L'aigua queia per tot arreu i patíem per la gent que estava caminant per la muntanya
  4. El bisbat considera que el rector ultra de Manresa dona mala fama a l’Església
  5. Així ha quedat el camí de la Santa Cova després de l’aiguat
  6. Descobreixen el sorprenent origen dels primats: no van sorgir en selves tropicals
  7. El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
  8. El missatge de Ramon Vallès, el pilot viral d'Igualada: 'És molt improbable que un avió surti amb el dipòsit ple

S'inicien els tràmits per atorgar la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cívic a Víctor Feliu

S'inicien els tràmits per atorgar la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cívic a Víctor Feliu

Zelenski avisa l'ONU que "cap institució pot detenir el vessament de sang": "Les armes decideixen qui sobreviu"

Zelenski avisa l'ONU que "cap institució pot detenir el vessament de sang": "Les armes decideixen qui sobreviu"

Primera cançó en català d'OT 2025: el protagonista de Jan i Júlia del Kursaal de Manresa n'és l'autor

Primera cançó en català d'OT 2025: el protagonista de Jan i Júlia del Kursaal de Manresa n'és l'autor

El Reial Madrid-Barcelona al Bernabéu ja té data

El Reial Madrid-Barcelona al Bernabéu ja té data

Detinguts dos homes com a presumptes autors de robatoris a comerços de Cardona

Detinguts dos homes com a presumptes autors de robatoris a comerços de Cardona

Solsona convoca una plaça de tècnic/a de Promoció Econòmica

Solsona convoca una plaça de tècnic/a de Promoció Econòmica

Transgourmet llança “Joves Xefs”, el concurs apadrinat pels Hermanos Torres que premia el talent dels estudiants d’hostaleria

Transgourmet llança “Joves Xefs”, el concurs apadrinat pels Hermanos Torres que premia el talent dels estudiants d’hostaleria

Un Picasso per 150 euros: a subhasta una col·lecció de llibres d’artista amb obres dels grans genis del segle XX

Un Picasso per 150 euros: a subhasta una col·lecció de llibres d’artista amb obres dels grans genis del segle XX
Tracking Pixel Contents