Sallent, Navàs i Calaf reben 2,7 milions per a residències
L’ajut forma part d’una convocatòria del departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat, d’un total de 10 milions, que permetrà cobrir el cost de les noves construccions i ampliacions
Tres ajuntaments de la Catalunya Central rebran més de 2,7 milions d’euros de la Generalitat per fer realitat la construcció de dues noves residències de gent gran municipals i l’ampliació d’una tercera ja existent. Es tracta, concretament, de Sallent i Navàs, al Bages, i de Calaf, a l’Anoia.
Tots tres consistoris es beneficiaran d’una convocatòria de subvencions del departament de Drets Socials i Inclusió adreçada als ens locals, amb un total de 10 milions d’euros, per a la construcció, reforma i millora d’equipaments socials municipals, i que ara acaba de resoldre i de fer pública.
En total, 9 ajuntaments d’arreu del territori català es beneficiaran de la convocatòria, que permetrà impulsar projectes de construcció o millora de centres de titularitat municipal. El departament en destaca que aquestes actuacions «contribuiran a ampliar l’oferta de places públiques, modernitzar instal·lacions existents i adaptar-les a les necessitats actuals dels usuaris».
Sallent, el més elevat
Dels de la Catalunya Central, Sallent és el que se’n beneficia amb un import més elevat, serà el que rebrà l’import més elevat, 1.643.347 euros, per a la construcció de la nova residència i centre de dia, un equipament que ja està molt avançat. De fet, l’edifici ja és a la recta final, però després caldrà equipar-lo i caldrà esperar fins ben entrat el 2026 per posar-lo en servei. El nou edifici, que s’alça als terrenys de la Fàbrica Vella, a la llera est del riu Llobregat, consta de quatre plantes, amb un espai exterior propi, i una de soterrada: tres acolliran les habitacions destinades als usuaris i a la planta baixa s’hi ubicarà el centre de dia i la zona per al personal laboral. A les zones comunes de cada planta hi ha espais destinats al lleure, al descans i a menjador. A més, cada planta disposa d’una zona de terrassa exterior. El pressupost total és de 8,5 milions d’euros.
Navàs ampliarà l'actual
En el cas de Navàs, l’import concedit és de 395.045 euros per a la reforma i ampliació de la residència municipal existent. L’Ajuntament ja en té aprovat inicialment el projecte, que permetrà passar a disposar d’un total de 81 places de residència, 18 més de les 63 que té ara, amb la construcció d’una nova planta a l’edifici actual. L’objectiu és poder oferir el nou servei ampliat a començament del 2027. La proposta implica fer créixer l’actual edifici en alçada, amb una tercera planta que s’afegirà als baixos i a les plantes primera i segona. S’hi habilitaran 18 noves habitacions individuals. Així mateix, es reformaran les 23 habitacions de la planta segona, on es millorarà l’accessibilitat, es canviaran les dutxes, s’adequarà el mobiliari, i es pintaran les parets.
Un centre a Calaf per a l'Alta Segarra
L’Ajuntament de Calaf rep d’aquesta convocatòria 724.884 euros per a la construcció de la residència per la gent gran de Calaf i plataforma de serveis integrals. Se’n va posar la primera pedra el juliol de l’any passat, i quan estigui enllestida disposarà de 54 places i oferirà una àmplia gamma de serveis per a la gent gran. S'adreça, també, a la població dels municipis que formen part de la Mancomunitat de l'Alta Segarra. El nou edifici tindrà tres plantes, que inclouen una planta baixa per a serveis comuns i dues plantes amb dues unitats de convivència cadascuna. El cost total del projecte és de 4,1 milions d’euros.
La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha destacat que amb aquesta via de finançament «els ajuntaments podran rebre el suport econòmic necessari per avançar en la seva execució i donar resposta a les demandes socials del territori». I hi afegia que «aquesta línia de subvencions s’emmarca en el compromís del Govern per enfortir l’estat del benestar, promoure la cohesió social i afavorir una atenció propera i de qualitat a les persones que ho necessiten. I fer-ho braç a braç amb el món local».
